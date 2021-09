Distrito Educativo de Yamasá exhorta padres enviar hijos a clases este lunes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- La dirección del Distrito Educativo 17 -01 de Yamasá, en la persona de Zacarías De León Peralta, exhorta a los padres, amigos y tutores de la escuela para que este lunes 20 de septiembre de 2021, envíen sus hijos a los centros educativos, a los fines de que no se pierda ni un día de clases y se aproveche la educación en su totalidad según su mensaje.

Mediante un comunicado de prensa, De León Peralta manifestó que para poder aprovechar el tiempo es necesario que los estudiantes, los maestros y todo el personal administrativo esté presente en los centros educativos desde el primer día, tanto en la parte pública como en los colegios privados en toda la geografía nacional.

“Realmente la educación es responsabilidad de todas las familias, tanto del estado como de la sociedad. Los padres, tutores tienen un rol importante en el proceso de la enseñanza. Por lo que hacemos como Distrito Educativo de La Regional 17 de Educación de Monte Plata, un llamado a todas las familias para que asuman el compromiso de enviar o llevar a sus hijos a las escuelas desde el primer día de clases, este lunes 20 de septiembre”, expresó.

Asimismo, De León Peralta explicó a todos los padres, madres y tutores que, si a su hijo aún no le han entregado su uniforme, no se desespere, puede enviarlo a la escuela con el uniforme anterior, mientras tanto le entregan el nuevo, enfatizando que lo más importante es que no se pierda un solo día de clases en esta demarcación territorial y el país.

Relacionado