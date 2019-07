Distensión en el PLD

El anuncio del Presidente Danilo Medina de que no buscará la reelección traerá por el momento distensión dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana.

Aunque ambigua dicha exposición, pues no informó claramente el Jefe del Estado de que no buscará una reforma, eso es a interpretación, todos los involucrados entienden que eso es, no hay campaña por la reelección.

Termina por el momento la angustia del sector del Leonel Fernández de tener que estar enfrentados a los danilistas por la cuestión constitucional.

Cerrada esa brecha, comienza la lucha por la candidatura presidencial y los demás puestos electivos que evidentemente se centrará entre los de Danilo y leonelistas.

Una gran cantidad de dirigentes que abandonaron a Leonel Fernández para cambiar al bando palaciego ahora estarán pensando las formas de como regresar con el agravante de que ha habido tantas ofensas que la vuelta será difícil.

Otros son fieles a Danilo lo que les da aval para ganarse el respeto hasta de sus contrarios por lo que la autocrítica no será tan indispensable.

Lo cierto es que como dice la gente del pueblo el poder es el poder y las heridas están abiertas no creo que se cierren en cuatro meses hacia las primarias por lo que hay que mantener la mirada en torno a los movimientos internos dentro del partido morado.

Leonel Fernández ha demostrado que no es persona de rencores, seguramente recogerá a todo el que llegue, al final es el presidente del Partido.

El problema está en los danilistas muchos de ellos agresores de Leonel que no podrían tener cara para apoyar, al menos delante de la gente.

La cordura que han mantenido muchos funcionarios y dirigentes pro Danilo ha sido prudente y decente, esos supongo tendrán algún acercamiento a la gente de Leonel que los necesitarán para la campaña.

El objetivo sería que el PLD mantenga el poder por lo que la unidad es básicamente necesaria ante la mirada sugestiva de la oposición perremeísta.

Por el momento el discurso de Danilo traerá distensión y unidad momentánea dentro del partido en el poder, veremos qué pasará en los próximos meses.

Por Marino Ramírez Grullón

