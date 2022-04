Disney recupera a los títeres en “Chueco”, su primera sitcom en Latinoamérica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MUNRO (ARGENTINA).- La vida de Juan Gustozzi, interpretado por el actor argentino Darío Barassi, no pasa por su mejor momento. Profesor de música, viudo y con tres hijos a su cargo en México, este padre bonachón sufre mil dificultades para pagar las facturas, una suerte que cambiará radicalmente con la llegada de una herencia muy suculenta.

Sin embargo, existe un requisito para acceder a ella: ocuparse de la mascota de su tío fallecido, “Chueco”, un simpático chimpancé que revoluciona los ánimos de la familia y que da nombre a la primera sitcom producida por Disney+ en América Latina.

Desde el set de grabación, ubicado en el barrio bonaerense de Munro, Barassi, nacido en 1983, confiesa sentirse “sorprendido” por la “grandilocuencia” del proyecto, que cuenta con un equipo de guionistas encabezado por las españolas Marta Suárez y Guadalupe Rilova (“Saturday Night Live”, “Web Therapy”).

“Mis sensaciones son muy buenas. Siento que hay una muy buena idea, que hay muy buenos libros… Es difícil que no guste, es difícil que este producto no te enganche”, señala Barassi en una conversación con Efe, sobre una serie que el próximo año se estrenará en la plataforma digital de Disney.

UN CHIMPANCÉ PECULIAR

Compuesta por trece episodios, el mayor atractivo de esta sitcom es, sin duda, “Chueco”, un chimpancé creado mediante una combinación de técnicas de puppet (títere), animatronic y manipulación directa.

Cuando el simio entra en escena, el rodaje entra en una suerte de paréntesis: todo se paraliza durante varios minutos para preparar el escenario por el que se moverá “Chueco”, que requiere de hasta seis operarios simultáneos para cobrar vida.

El trabajo de los titiriteros, que participaron en episodios de “Barrio Sésamo”, no se limita únicamente a mover sus articulaciones o su rostro, puesto que también realizan una ingente labor de mantenimiento, poniendo a punto cada una de sus partes y cuidando al máximo los pequeños detalles, como el color de sus ojos o el desgaste de sus cabellos.

Todos estos elementos hacen que el mono “cobre vida” para el propio elenco protagonista, hasta el punto de considerarlo como un actor más: “La verdad que en el momento me olvido radicalmente de que hay personas moviéndole los brazos, las manos y los pies. Tiene una mirada totalmente real”, considera Barassi.

Para la actriz mexicana Consuelo Duval, que encarna el papel de Amanda, la ama de llaves protagonista, “Chueco” revive toda la “magia” de la televisión de antaño, dejada “a un lado” por los avances de la animación por ordenador.

“Creo que este mundo de los títeres se estaba quedando un poquito atrás y esto hace que resurja la imaginación de los niños, esta parte de los niños de enamorarse de un chimpancé y de ver a una familia que, de verdad, es entrañable”, asegura a Efe la intérprete, que cuenta con más de tres décadas de experiencia en televisión.

SINTONÍA DE LOS ACTORES

Aunque la mayoría de las voces protagonistas son mexicanas, “Chueco” pretende convocar a “toda la familia latinoamericana” en torno a la pequeña pantalla, con un “humor blanco” capaz de trascender fronteras, según Barassi.

Un logro que no habría sido posible sin la complicidad del dúo protagonista, cuya conexión fue instantánea desde que arrancó el rodaje en febrero de este año.

“Fue inmediato, como si nos hubiéramos conocido hace 25 años. No hubo necesidad de decir nada y nos entendemos hasta con la mirada, y me siento muy afortunada de que eso suceda, porque si no hubiésemos tenido esta química, se nota”, afirma Duval.

La serie también cuenta con el “oficio Disney” de tres jóvenes, Delfina (Maryel Abrego, 2001), Martín (Santiago Torres, 2003) y Vicente (Patricio Alvarado, 2013), que actúan como contrapunto al humor “más adulto” de los dos personajes principales.

“Hay algo de eso que es de amplio espectro y creo que está bueno. Ahora que soy papá me encanta sentarme con mi hija a ver algo en la tele y siento que estamos armando un producto que va a ser para chicos, para adolescentes y para padres”, sostiene Barassi.

EXPECTATIVAS ANTES DEL ESTRENO

A falta de tres semanas para concluir el rodaje y regresar a México, Consuelo Duval se muestra muy optimista respecto al impacto de “Chueco”, cuyo chimpancé protagonista “va a hacer que los niños se sorprendan y se emocionen”.

“Tengo la certeza absoluta de que es una serie que le habla al mundo, no importa dónde estés: en todo el mundo hay una familia y una historia que contar, y esta historia de la familia Gustozzi, adonde llega un bicho peludo que les renueva toda la vida, va a hacer lo mismo en las casas”, apunta la artista mexicana.

