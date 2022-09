Disney on Ice llega a Florida con los ambientes de “Frozen” y “Encanto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El patinaje sobre hielo de la factoría Disney on Ice “se apropió” del argumento de dos famosas películas de animación, “Frozen” y “Encanto”, para llegar al público por primera vez en vivo con actores que encarnan a Anna, Elsa, Mirabel y la familia Madrigal, que se presentaron este viernes en el sur de Florida en una gira.

Disney on Ice, la serie de espectáculos sobre hielo producidos por la compañía Feld Entertainment de acuerdo con The Walt Disney Company, sigue enfocada en el entretenimiento familiar y ahora presenta “Disney On Ice: Frozen & Encanto” en el coliseo Live Arena, de Sunrise, en el condado floridano de Broward.

Esta aventura sobre hielo transporta a los fanáticos a dos de las películas más populares de Disney, según un comunicado distribuido a la prensa.

Olaf, el adorable muñeco de nieve al que le gustan los abrazos cálidos y todo lo relacionado con el verano, narra la historia de “Frozen”, mientras los patinadores sobre hielo transportan a las familias a Arendelle para formar parte de la aventura de Anna en su búsqueda de Elsa, cuyos poderes helados desataron un invierno eterno.

Después, el público viajará a un pueblo de las montañas de Colombia, Encanto, donde conocerá a los Madrigal, una familia que vive en una casita mágica.

Mirabel es quien cuenta la historia de su familia y su viaje para salvar la casita, el hogar familiar encantado, junto a sus hermanas.

Son los conocidos personajes Mickey y Minnie Mouse, Donald y Goofy quienes transportan al público a los diferentes lugares.

“Deberían venir a vernos porque tiene canciones súper pegajosas que todos querrán cantar y bailar al mismo tiempo, y también porque hay dos shows que cambian totalmente de ambiente y de música. A cada ciudad que vamos los transportamos con sus personajes favoritos”, dijo este viernes a Efe la mexicana Dianet Echeverría, actriz del espectáculo.

De acuerdo con el comunicado, la productora Feld Entertainment es “líder mundial en la presentación de experiencias de entretenimiento familiar en vivo que unen a las personas y elevan el espíritu humano”.

“Disney On Ice: Frozen & Encanto” se presenta en el Live Arena de Sunrise hasta el próximo domingo, y en el Watsco Center, de Miami, entre el 15 y el 18 de septiembre próximos.

