Disney+ anuncia en un descuido que saldrá en Latinoamérica el 17 de noviembre

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- La esperada plataforma de contenidos de Disney+ ya tiene fecha de llegada a las pantallas latinoamericanas: será el 17 de noviembre de este año según informaron desde su cuenta de Twitter, sin embargo, aseguraron que la fecha aún no iba a ser anunciada, por lo que se trató de una filtración de información.

“(NO PUBLICAR) Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. Nota: usar hashtag #DisneyPlus”, se lee en el mensaje publicado desde la cuenta oficial de Disney+ Latinoamérica.

A ello le siguió un mensaje en el que aseguraron que aún no era tiempo de publicar la noticia, pero la marca lo tomó con humor y pronto los comentarios de burla y emoción por parte de sus seguidores en la plataforma se hicieron presentes.

“FELICI – UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy”, respondió la cuenta de Twitter de Disney+ a su propio tuit publicado por error, seguido de otro en el que dijeron “No preocupar. I’m working on my papeleo”.

El pasado 14 de agosto la multinacional había afirmado que la plataforma llegaría en noviembre. Sin embargo, no se sabía aún la fecha exacta, por lo que el error cometido por la página se convirtió en una gran noticia para muchos.

“Sabemos que nuestras audiencias latinoamericanas esperan con entusiasmo el lanzamiento de Disney+, el único servicio de ‘streaming’ que ofrecerá acceso exclusivo a todos los estrenos de los contenidos disponibles de Disney, Pixar, Marvel, ‘Star Wars’ y National Geographic”, mencionó el pasado 14 de agosto en un comunicado el presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner.

Ahora también se sabe que Disney+ en Latinoamérica tendrá una oferta similar a la del resto del mundo, es decir, una mezcla de clásicos como “Blancanieves y los siete enanos” (1937) junto a éxitos más recientes como la nueva película de “El rey león” (2019), así como futuros lanzamientos como las series de Marvel todavía no estrenadas “Falcón y el soldado del invierno” y “Wandavision”.

Esta plataforma comenzó a funcionar en Estados Unidos en noviembre de 2019 y desde entonces ha ido llegando progresivamente a más mercados en todo el mundo.

Disney+ es la baza de Disney para las llamadas “guerras del ‘streaming'”, que es como se conoce a la feroz competencia que existe en la actualidad en el mercado de las plataformas digitales y la televisión en línea.

Esta lucha es especialmente dura en Estados Unidos, en donde Netflix, el claro dominador hasta ahora, ha visto que a su lado han aparecido en los últimos años otras propuestas de mucho nivel como Disney+, Apple TV+, Amazon, HBO Max o Peacock.

El estreno de “The Mandalorian”, la primera serie no animada de “Star Wars” y que contó con el chileno Pedro Pascal como protagonista, fue la punta de lanza para el lanzamiento de Disney+ en Estados Unidos el año pasado.

Y otro gran atractivo para el público dentro de Disney+ fue la presentación en julio de “Hamilton”, versión filmada del exitoso musical de Broadway creado por el artista y productor latino Lin-Manuel Miranda.

Según los datos oficiales de la compañía presentados la semana pasada, Disney+ cuenta con 60,5 millones de suscriptores en todo el mundo.