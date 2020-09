Disminuirán las lluvias en gran parte del país, según Onamet

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó este jueves el desplazamiento hacia el oeste de una vaguada localizada sobre el territorio dominicano, que permitirá una disminución de las lluvias sobre la mayor parte de la geografía nacional.

Sin embargo, en horas de la tarde y producto del arrastre de campos nubosos que aporta el viento del este/sureste, se podrían presentar algunos aguaceros locales con tronadas aisladas hacia puntos focalizados del nordeste, el área del Parque Nacional Los Haitises y la cordillera Central.

En su informe, la Onamet también indicó que la tormenta tropical Paulette fue localizada a unos 1,500 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 17 km/h.

Asimismo, la tormenta tropical René fue localizada a unos 1,175 km al oeste/noroeste de las islas de Cabo Verde, África, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, moviéndose hacia el oeste/noroeste a unos 17 km/h.

Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con algunos chubascos en la tarde.

Santo Domingo Este: Medio nublado.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31º C y 33º C y mínima entre 23º C y 25º C.