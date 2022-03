Diseñadora española Celia B presenta su colección Here Comes The Sun

Comparte esta noticia

Las piezas presentadas en la tienda Indulge son pensadas para que la mujer se sienta especial y única, pues está conformada por diseños atemporales, divertidos e inusuales que transmiten a quienes tienen un espíritu de singularidad.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La artista francesa Leona Rose creo fabulosos estampados que se convirtieron en la fuente de inspiración para que la española Celia B diseñara hermosos vestidos, que tiene como protagonistas a los astros, pero sin dejar atrás el colorido que le caracteriza los diseños de Celia.

Ana Peña, propietaria de la Boutique Indulge fue la responsable de traer al país a Celia B para ofrecerles a sus clientes estos diseños y de continuar con la meta de tener la tienda con diseños sofisticados y exclusivos para la mujer vanguardista.

Ana Peña, propietaria de Indulge dijo que Celia B con su amor por los colores vibrantes, los tejidos intrincados y la capacidad de crear belleza a partir del caos y el desorden, tiene la misión de hacer reír y deleitar a todos los que llevan sus creaciones “esto le agrada a mis clientas porque la tendencia de Indulge es tener piezas exclusivas y hacerlas sentir especiales”.

“La diseñadora española Celia B destacada por sus colecciones coloridas llega a la boutique Indulge con una propuesta Here Comes the Sun que cuenta con 37 estilos y de las cuales en la tienda Indulge se pueden adquirir unas veinte”, dijo Peña.

Celia B afirmó también que dicha colección está pensada para que al usarlos, la mujer se sienta especial y única, pues está conformada por diseños atemporales, divertidos e inusuales que transmiten a quienes los llevan con un espíritu de singularidad y libertad que va más allá de las tendencias de la moda.

“Me gusta mucho trabajar para la mujer caribeña porque pienso que estamos en la misma onda en cuanto a entender los colores, los volúmenes rotundos con volantes femeninos y sugerentes. Creo que mi estilo puede resultar nativo de aquí, aunque es la primera vez que visito República Dominicana, pero estoy muy identificada con los colores y la alegría de vivir que irradia esta región”, apuntó Celia B.

Las piezas que conforman esta colección son vestidos largos, cortos con escotes y cuellos, las piezas más distintivas tienen volantes, faldas con vuelos; mientras que las telas usadas son variadas e incluye algodón, seda y continúa con el sello de la marca colores, estampados y mezclas.

La presentación de la colección fue realizada en el local de Indulge, ubicado en Plaza Dorada. La misma contó con la asistencia de clientas y relacionados, quienes disfrutaron de la pasarela con los diferentes diseños de la colección Here Comes The Sun de Celia B.

Relacionado