Diseñador ruso agradece solidaridad de dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diseñador ruso Ivan Bobrov, creador del logo en forma de K que se asemeja al mostrado por el Gobierno dominicano, en la presentación del logotipo “Marca País”, agradeció este viernes solidaridad expresada por dominicanos contra el supuesto plagio.

“Hola, los últimos días han sido una locura. Aún estoy recolectando los detalles de la situación, pero hay algo que no puedo dejar de compartir. En los Últimos días he recibido tantos mensajes de tantas personas Diferentes, la mayoría de la República Dominicana, gente invitándome a su país, a quedarme, ofreciéndome ayuda para cualquier cosa que necesitara. No les puedo contestar a todos, son cientos de mensajes. ¡Solo les quiero decir que ustedes son increíbles! No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Les voy a dejar todas las novedades por aquí desde que tenga algo real. Gracias de nuevo gente, mucho amor para todos y cuídense”, escribió Bobrov en su cuenta de Instagram.

Se recuerda que la presentación de la estrategia Marca País causó revuelo en las redes sociales debido a que los internautas afirman que el logo con las iniciales de República Dominicana (RD), con los colores azul, blanco y rojo, es un plagio del diseño creado por Ivan Bobrov en 2014.