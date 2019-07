Diseñador de accesorios revela que la creatividad le surge en momentos de tristeza o enojo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y diseñador de accesorios, Joel Frías, reveló hoy que la creatividad para sus trabajos le surge en aquellos momentos que se encuentra triste o enojado por alguna situación de la vida cotidiana.

“Yo siempre trato de reinventarme y crear cosas nuevas, realmente la creatividad me surge en momentos que yo me siento triste o muy molesto, lo hago como una forma de desestresarme y lidiar con los problemas que tengo como humano, inmediatamente creo una pieza me siento bien”, develó Frías, mientras era entrevistado en el espacio Atrévete con Lolita Suarez que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

En otro sentido, el diseñador indicó que es complicado trabajar con algunos artistas del medio, por el alto grado de exigencias que hacen a la hora de solicitar sus trabajos, aunque reconoció que a su vez son muy humilde y respetuosas a la hora de recibir el resultado final de sus pedidos.

Frías resaltó que al inicio de su carrera como diseñador tuvo muchas desilusiones con personas que no creían ni confiaban en la labor de diseño que realiza, lo cual le causó mucho dolor y un mal sentimiento, al tiempo de reconocer que eso le sirvió para fortalecer su temperamento.

El diseñador de joyas manifestó que “antes yo hasta lloraba, lloré mucho pero ya eso no me afecta, diseñadores de accesorios hay miles, pero cada quien tiene su público y hay trabajos que yo he hecho y no se me venden, yo trato de enfocarme en el target que tengo para que las piezas puedan salir de mis manos rápidamente”.

Reseñó que en los actuales momentos todas las piezas que realiza son hechas por él mismo y que gracias a este trabajo tiene para sustentarse con todo lo que respecta a sus gastos personales.

