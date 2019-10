Discurso de Leonel pospuesto para hoy a las 7:00 am; trascienden temas serían abordados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Gran incertidumbre se produjo anoche por la no transmisión del discurso que el ex presidente Leonel Fernández, el cual había sido anunciado para las 10:00 de la noche de este domingo a través de una cadena de radio y televisión que tendría como emisora matriz el canal 5 del Grupo de Medios Telemicro.

Sin embargo, y luego de una larga espera que parecía interminable, el propio Leonel Fernández anunció, a través de su cuenta de Twitter, que su alocución estaba siendo pospuesta para ser transmitida hoy lunes a las 7:00 de la mañana, por los mismos medios audiovisuales señalados.

“Nuestra alocución prevista para ser transmitida la noche de este domingo ha debido ser pospuesta para mañana (hoy) a las 7:00 AM, por problemas imprevistos. Lamentamos mucho los inconvenientes ocasionados. Pido disculpas, de todo corazón, a todo el pueblo que ha esperado”, dice Leonel Fernández en la referida red social.

Diversas especulaciones fueron puestas a circular anoche por las distintas redes sociales sobre las razones o causas que habrían provocado el retraso y luego suspensión de la intervención del ex mandatario.

Mientras el canal 5 del Grupo de Medios Telemicro, que será matriz de la transmisión, se mantuvo pasando de manera intermitente un cintillo en el que informaba que no era de su responsabilidad la no transmisión de la alocución del ex presidente de la República.

Pese a no producirse la transmisión, se especuló que Leonel Fernández ofrecería importantes detalles sobre el fraude que sostiene se cometió en su contra durante las pasadas primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Incluso, se dijo que el ex mandatario informaría al país de que el fraude se habría iniciado con un incendio que se produjo hace varios meses en un área de la sede de la Junta Central Electoral (JCE).

También que en la acción fraudulenta para cambiar la voluntad popular expresada en las urnas habría participado un reconocido hacker internacional, y que el plan se habría llevado a cabo desde diferentes puntos geográficos del país.

Según trascendió, el presidente Fernández, en su discurso que dirá en la mañana de este lunes, estaría ofreciendo detalles de cómo se habría accedido a los equipos del voto automatizado para manipularlos y alterar en su contra los resultados del pasado proceso interno del PLD.

Protesta ante la JCE

En su alocución, el expresidente Fernández informaría, se dijo, de que mantenía su llamado para este lunes a realizar una protesta pacífica ante la sede de la JCE para reclamar que se investigue el presunto fraude electoral.

Igualmente, salió a relucir extraoficialmente que el expresidente, al menos en la alocución pospuesta para hoy, no anunciaría su salida o renuncia del PLD, tema que al parecer abordará posteriormente.

Anuncios

Relacionado