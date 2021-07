Discriminación por preferencia sexual domina debates del Código Penal que estudian senadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este lunes fue el último día en que la comisión especial de senadores que estudia el Código Penal recibió a todos los sectores interesados en opinar sobre la pieza. Los argumentos de la mayoría de los grupos versaron sobre la discutida discriminación por preferencia sexual y sus posibles sanciones.

Aunque el nuevo Código Penal abarca más de 400 artículos, el punto 187 de la pieza es el que ha mantenido acalorado el proyecto ya que en el mismo los diputados decidieron excluir el término “preferencia sexual” como un motivo de discriminación, lo que ha incitado la furia del colectivo LGBTIQ+ al sentirse desprotegido tras esta aprobación.

En esta última jornada de consulta abierta para escuchar a los interesados en el Código Penal, la comisión de senadores recibió al grupo Acción Cristiana y la Red de Abogados Católicos, encabezados por Alejandro Ramírez, quien explicó que integrar la orientación sexual como motivo de discriminación generaría un conflicto social y “vendría a sobrecargar el sistema judicial con debates innecesarios”.

Este colectivo cristiano expuso ante los senadores que la Constitución ya prevé la discriminación como un ilícito y que, por tanto, sería redundante incluirla en el Código Penal que se estudia desde el Congreso Nacional.

“Todos los grupos, independientemente de su preferencia, ya están englobados dentro de esa categoría constitucional. No hay que incluir aspectos subjetivos”, opinó el líder y jurista católico.

Sin embargo, sus argumentos fueron rebatidos por el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, quien dijo a los senadores que excluir la discriminación por preferencia sexual “es un acto de crueldad” y agregó que República Dominicana “debe ponerse a tono” con otras normativas mundiales.

Al respecto también opinó una representación de la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios. Estos abogados coincidieron con los católicos al decir que la Constitución protege a todos los grupos sin importar su preferencia por lo que, a su juicio, incluir en el Código Penal a la comunidad LGBTIQ+ “sería legislar para grupos específicos”.

Este grupo de cristianos argumentó que en caso de que los senadores acojan estos reclamos e incluyan la preferencia sexual como un acto de discriminación en el país, este ilícito abriría las puertas para que se discrimine a la sociedad en general tras proteger a un sector minoritario.

“Una persona que tenga una empresa y no contrate a alguien homosexual porque ya no tiene vacantes, estaría amenazada porque van a salir a decir que se le excluyó por si orientación, pero la verdad es que no había vacantes”, ejemplificó este sector evangélico.

A la consulta final también se presentó el obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, quien explicó que la preferencia sexual puede abarcar también a las “aberrantes parafilias”,o que daría paso a que el nuevo Código Penal proteja a los pedofilos que se escudarán en la discriminación por orientación sexual para cometer sus actos.

En la reunión también estuvo presente una representación de la Procuraduría General de la República encabezada por Félix Tena, director técnico de la institución judicial, quien enfatizó ante los legisladores la necesidad de escuchar a los fiscales y jueces para aprobar una pieza en coherencia con sus labores, ya que, como recordó, son ellos los que utilizarán en sus trabajos el Código Penal.

Finalizada esta etapa de escuchar a los sectores intervinientes en el Código Penal, los senadores cierran las puertas de su comisión para abocarse a debatir internamente esta acalorada pieza a la mayor brevedad posible.

Al respecto, el presidente de la comisión especial, senador Santiago Zorrilla, explicó que los congresistas harán el trabajo de arreglo para entregar el Código Penal a la mayor brevedad posible, pero laborando con análisis para que no se escapen errores.

Relacionado