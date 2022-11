Disco Forever, un exitoso recorrido musical por los años 70 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los fanáticos de las icónicas canciones lanzadas en la década del 1970 recordaron esta época a través de los temas y vestuarios producido por Amaury Sánchez y Vibra Productions, con la participación de Héctor Aníbal, Javier Grullón, José Guillermo Cortines, Laura Rivera, Karla Fatule y la participación especial de Irving Alberti, llenaron el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua como parte de la última función de “Disco Forever”.

El telón se abrió, y desde entonces, los éxitos no pararon de llegar para rememorar los momentos. La primera aparición fue la de Irving Alberti, quien desde una cabina disco anunció lo que estaba por suceder, dando paso a los primeros acordes de Sánchez para arrancar con “You should be dancing”, un tema de Bee Gess del 1976 interpretado en esta ocasión por Héctor Aníbal, quien se hizo acompañar de un cuerpo de baile de 9 bailarines.

Seguido se sumó Laura Rivera con “She works hard for the money”, seguida de Guillermo Cortines con “Love is in the air” y Javier Grullón con “September”, presentando con éxito sus primeras interpretaciones en un teatro completamente lleno y acompañados de nueve músicos y cuatro coristas.



“Gracias por acompañarnos. La presencia de ustedes, para nosotros, es espectacular porque esta es la última vez que presentamos Disco Forever. La primera fue en el año 2003 y ahora hemos preparado un gran recorrido para que disfruten de este espectáculo de nostalgia, de remembranza”, manifestó Amaury Sánchez.

Entre éxito y éxito, Irving se encargó de dar un toque cómico a la noche y trató de hacer su aporte con “La mochila azul” y “Agárrense de las manos”. Posteriormente, desde el público emergió Kenny Grullón para entonar y cantar “Can’t get enough of you baby”.

Antes de llegar al medley preparado para hacer honor a la popular agrupación ABBA, se sumaron otras como “If I can’t have you” y “Hot stuff”, por Laura Rivera; “That’s the way”, por Memo Cortines; y tres duetos de Javi Grullón y Héctor Anibal con “Staying alive”, “Night fever / more than a woman” y “How deep is your love”. “Copacaba” subió más la temperatura en una interpretación de Memo, acompañado de los bailarines.

Tras un monólogo de Irving sobre las parejas en la década de los 70, los esposos Karla Fatule y Javier Grullón sumaron “Heaven knows”. Karla también cantó “Last dance” y fue recibido el segundo invitado de esta edición de Disco Forever, el cantante y humorista Carlos Alfredo Fatule con la canción “You’re my everything”.

Tras una gran presentación de “I Will Survive” de Laura, todos se sumaron en el grandioso “YMCA” que ha trascendido las barreras del tiempo, para cerrar así, con 25 temas “Disco Forever”.

