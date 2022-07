Disciplina, el legado que David Ortiz quiere pasar a los jóvenes en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COOPERSTOWN, NEW YORK.- David Ortiz será exaltado este domingo al Salón de la Fama de Cooperstown y alcanzará la meta que todo jugador de Grandes Ligas quisiera alcanzar, pero que no todos pueden, ya que para llegar a ese punto un pelotero debe desarrollar una carrera larga y consistente, elementos de los cuales es consiente se logran a través de la disciplina, mensaje que ha querido transmitir a las nuevas generaciones.

Ortiz desarrolló una carrera que se extendió por dos décadas en liga mayor, por su gran secreto fue que aprendió temprano que solo si era disciplinado podría alcanzar ese objetivo de ser una figura exitosa en el deporte que amaba y que continúa amando.

La importancia de ser un jugador disciplinado llegó a Ortiz a través de uno de sus entrenadores en liga menor, según comentó en rueda de prensa este sábado, en Cooperstown, New York, desde donde El Nuevo Diario está realizando una cobertura especial de todo lo que ocurre alrededor de la histórica exaltación de Ortiz al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

“Yo tuve un manager en Clase A, que era duro conmigo. Yo como muchacho al fin no entendía y decía “este tipo me la pone en China cada rato”, me multaba a cada rato, cada vez que me equivocaba me hacía un lío”, dijo Ortiz, quien reveló que al final de la campaña ese mismo entrenador se acercó a él y le devolvió todo el dinero con el que lo había multado y le dio unas palabras que marcaron el resto de su carrera en el béisbol y se hicieron proféticas.

“Sabes porque yo era así contigo, porque en esta liga entera, el único que yo creo que puede tener una carrera larga en las Grandes Ligas eres tú” recuerda Ortiz, quien indicó que “eso fue para que yo a temprana edad tuviera lo que era una disciplina”, siendo esta la misma enseñanza que intenta llevar a los jugadores jóvenes en la actualidad.

David entiende que, en su papel de veterano, cuenta con las condiciones y la experiencia para corregir a los jóvenes, como lo hicieron los que eran mayor que él anteriormente y con una trayectoria de más de 500 jonrones y tres títulos de la Serie Mundial, sumados a su llegada a la inmortalidad, definitivamente el Big Papi, cuenta con el aval para hacerlo

“Esta carrera es difícil. Lo único que no puedes olvidar es de dónde vienes”, especificó Ortiz, en la rueda de prensa transmitida desde Cooperstown por El Nuevo Diario, a través de elnuevodiario.com.do, por END TV, por @elnuevodiariord, en Twitter y por elnuevodiariord, en Instagram, gracias al Grupo SID, Aeropuerto Internacional de Bávaro y Sky Cana.

Relacionado