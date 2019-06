Dirk Nowitzki sobre su retiro: “Estoy seguro de que me espera otro reto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dirk Nowitzki está feliz. Su retirada de las canchas, lejos de haberle creado esa ansiedad por dejar de realizar los hábitos que lleva lustros practicando, ha supuesto un aire fresco. Como él mismo afirmó en declaraciones publicadas por ESPN, “ahora mismo tengo cero motivación por ir a entrenar”.

La leyenda de los Mavericks está pasando todo el tiempo que puede con su mujer y tres hijos, así como viajando con cierta frecuencia a Alemania para visitar a sus familiares. Y, por supuesto, está comiendo mucho más, especialmente aquellas cosas que para un deportista están más que prohibidas.

“Mi retiro está siendo todo aquello que había soñado en lo que respecta a comer y beber. Estoy comiendo de todo. Estar de vacaciones sin tener que preocuparme de nada. Sin tener que preocuparme de estar en forma. Ya volveré a entrenar y a disfrutar de ello”, añadió.

Nowitzki luce un aspecto relajado, sin las presiones asfixiantes que rodean a un jugador de su nivel y exigencia. A sus 40 años, ahora mismo solo se plantea disfrutar de este parón, coger fuerzas de nuevo y afrontar un nuevo reto en su carrera profesional.

“Estoy seguro de que hay otro reto por ahí esperándome. Ahora mismo no pienso en ello. Quiero hacer las cosas que no he podido realizar en los últimos 20 años. Luego eso quedará atrás y necesitaré un nuevo desafío en mi vida”, expuso el ya exjugador.

