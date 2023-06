Dirigentes PRM en el DN condicionan sus aspiraciones por la Alcaldía a lo que decida Carolina Mejía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La alcaldesa Carolina Mejía parece tener la llave que desataría las aspiraciones de algunos dirigentes del Partido Revolucionarios Moderno (PRM) a lanzarse en busca de la candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional, pues varios mantienen cautivas sus intenciones, condicionándolas a lo que decida la actual incumbente.

Así lo han expresado el exdirector del Propeep, José Leonel -Neney- Cabrera, el exdiputado Alberto Atallah, los actuales diputados Aníbal Díaz y Orlando Jorge Villegas. Además, la actual cónsul dominicana en Miami, Geanilda Vásquez.

Los citados dirigentes resaltan el trabajo de Mejía al frente del cabildo capitalino, afirmando que esta es la principal carta de triunfo del PRM para retener la importante plaza municipal, lo que de paso afianzaría una posible decisión en el nivel presidencial en mayo próximo.

Algunos de estos incluso han afirmado que se pondrán en primera fila si la actual jefa del gobierno capitalino, decide buscar un segundo mandato en la Alcaldía de la ciudad, pero esta no ha dado indicios de continuar más allá del 2024.

Recientemente el expresidente Hipólito Mejía, padre de la también secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, le comunicó al país que su función como alcaldesa de la ciudad se cumplió, evidenciando que Carolina pudiera postularse a otra posición.

Luego, Carolina Mejía fue consultada acerca de las declaraciones de su padre y esta ni confirmó lo dicho por el exgobernante, pero tampoco lo desautorizó.

Neney Cabrera

El primero en dejar claro que sus aspiraciones a dirigir los destinos de la ciudad están supeditados a lo que decida la actual incumbente fue Neney Cabrera, afirmó que tiene los pies sobre la tierra y sabe del posicionamiento de Carolina.

“Yo tengo los pies sobre la tierra. Yo sé que ella es la que tiene los mejores números y se ha desempeñado con mucha eficiencia. Si decide repostularse merece que todos los perremeístas la apoyemos”, precisó durante una entrevista.

Alberto Atallah

De su lado, el exdiputado y miembro de la Dirección Ejecutiva del partido oficialista, Alberto Atallah, también procurará la candidatura a alcalde por el Distrito Nacional, pero si Carolina no se presenta en busca de un segundo mandato.

Al preguntársele que si buscaría la candidatura a alcalde por el Distrito Nacional, Atallah respondió: “Nosotros estamos decidido, determinados y convencidos de que solamente primero Dios puede impedir eso y segundo que mi alcaldesa decida repostularse”.

Pese a eso, dijo que tiene varias semanas en la calle, por si la actual incumbente no se presenta.

Aníbal Díaz

Otro que también parece coquetear con posibles aspiraciones a dirigir la Alcaldía del Distrito Nacional es el diputado por la circunscripción número 2, Aníbal Díaz, colocando incluso spot publicitarios en medios de comunicación, aunque solo lo promueven como “El de la Capital”.

Geanilda Vásquez

También la actual cónsul de la República Dominicana en Miami, Geanilda Vasquez, ha evidenciado sus aspiraciones, aunque esta va más lejos y pone como condición a que Carolina no aspire y también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de quien dijo que declinaría si este se lanza por la candidatura.

“La compañera Carolina ha hecho un trabajo tan magnífico, que si ella aspira no hay ninguna posibilidad de que nadie ni piense en esa candidatura. Tiene más de un 70 % de popularidad, ha hecho una gestión envidiable. Entonces, si ella no aspirase, si ella no aspirase y Pacheco no aspirase, porque también hay una visión de que Pacheco está haciendo un trabajo tan loable, tan concentrado en la gobernabilidad … si ellos dos, que son las posibilidades que nosotros vemos como que les toca, entonces yo creo que se abre un abanico para que una posición en donde hay mujeres, podríamos nosotros plantearnos eso”, condicionó.

Orlando Jorge Villegas

El también diputado Orlando Jorge Villegas ha externado sus aspiraciones, aunque un poco más tímido, pues lo hace partiendo de la premisa de que es si Carolina Mejía no aspira.

Entiende que dado el nivel de eficiencia que han mostrado Collado y Carolina al frente de la Alcaldía del Distrito, el PRM debe mantener la línea y colocar a alguien con un buen perfil, agregando que si Carolina no se postula se lanzará en búsqueda de la codiciada plaza.

“Yo no te niego que el Ayuntamiento del Distrito Nacional es un lugar, donde me pudiera visualizar en algún momento de mi carrera política”, acotó.

El Partido Revolucionario Moderno retiene la plaza capitalina desde el 2016, cuando el actual ministro de Turismo, David Collado, ganó las elecciones municipales, seguido de Carolina Mejía que lleva las riendas del cabildo del Distrito Nacional desde el 2020.

