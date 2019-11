Dirigentes PLD Felucho y Félix Bautista se enfrentan públicamente

Comparte esta noticia

Por Joel Sardá y Paola Wisky

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Felucho Jiménez, tronó este lunes contra el senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, al decir que éste debió irse de esa organización política junto con el expresidente Leonel Fernández, al tiempo de expresar de forma enfática que él mismo “debió estar preso”.

La reacción del senador Bautista no se hizo esperar, quien calificó a su compañero de partido como “un manipulador y deslenguado”.

“Félix Bautista debió irse con Leonel Fernández porque Leonel dice que ese es su hijo, y aquel dice que él es su padre, Ese está agachado pero, observado, ese individuo lo que debería es estar preso”, dijo Jiménez de forma efusiva.

El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), se expresó en esos términos hacia su compañero de partido, al ser entrevistado en el programa televisivo Hoy Mismo.

Asimismo, indicó que todos los que son leonelístas enfermos debieron marcharse del partido, hacia La Fuerza del Pueblo.

“Yo creo que como hizo Víctor Díaz, y como Luis Manuel Bonetti, todos los que son leonelístas enfermos debieron de haberlo acompañado”, acotó.

El miembro del PLD dijo además que no le importa si el Comité Político de su partido asimila o no la presencia de Bautista dentro de la organización morada.

“Honestamente lo digo. A mí me importa que el Comité Político lo asimile, lo deje ahí o a otro, a mi esa vaina no me importa”.

Al ser preguntado sobre la figura de candidato a senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, dijo que este es de otra estirpe y que no quería adentrarse en otras cosas.

Respuesta de Felix Bautista

A raíz de estas las declaraciones de Felucho, el legislador sostuvo en su cuenta de Twitter, “Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida”.

Agregó que “todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado”.

