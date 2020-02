Dirigentes PLD en circunscripciones 1 2 y 3 del DN realizan gran asamblea en respaldo a candidatos municipales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité de Campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizó este martes una gran asamblea con dirigentes y militantes de las circunscripciones 1,2 y 3 del Distrito Nacional, en apoyo al candidato a alcalde Domingo Contreras y los demás aspirantes del nivel municipal por esas zonas políticas, de cara a las elecciones del próximo 16 de febrero.

La actividad estuvo encabezada por Miriam Cabral, enlace de la campaña, Danilo Díaz, delegado político suplente del PLD ante la Junta Central Electoral, Felo Santana, coordinador de la circunscripción 1 del Distrito Nacional junto a otros dirigentes de esa demarcación, indica un comunicado del Comité.

El dirigente peledeísta, Danilo Díaz, miembro del Comité Político y secretario de asuntos electorales del PLD, dijo que el entusiasmo que ve en el rostro de los participantes en la asamblea también son rostros de resultados.

Ofreció instrucciones a los delegados y representantes de mesas y distritos municipales, enlaces de bloques de intermedios, responsables de recintos, así como a presidentes de Comités Intermedios sobre la forma en que deben defender el voto de los candidatos del partido antes y durante las elecciones, con la motivación constante a los miembros de la organización con mensajes de orientación sobre la forma en que deben votar.

Mientras, Miriam Cabral, felicitó a las tres circunscripciones por el trabajo intenso, con entrega y compromiso que han realizado.

“Hemos aprendido que simpatía no es votos y que el próximo domingo hay que llevar la gente a votar como forma de garantizar el voto a todos los candidatos municipales del partido morado, encabezado por el candidato a alcalde que “ya ganó ayer. Insistió en que al PLD lo han Juchado y ahora no saben cómo pararlo”, agregó.

El miembro del Comité Central del PLD Felo Santana aseguró que tienen un gran compromiso con el Partido morado.

“Bienvenidos a esta nuestra última asamblea para tratar los temas electorales relacionados a los próximos comicios. Tenemos un gran compromiso con nuestro partido, ganar las elecciones del próximo domingo y con ello abrir la puerta para las elecciones del candidato presidencial Gonzalo Castillo, el próximo mes de mayo de este año”, afirmó.

De su lado, el candidato a alcalde Domingo Contreras confirmó que el Partido de la Liberación Dominicana ganará tanto las elecciones de febrero como las de mayo.

“Quiero reafirmar de nuevo una expresión que, la siento en lo profundo no hay mayo sin febrero. Soy profundamente consciente de lo que está en juego. Probablemente y lo sé porque tengo muchos años en la municipalidad y es a lo que me he dedicado”, sostuvo.

Añadió que “las circunstancias de este proceso, no solo porque es adelantado, nos han colocado ante una disyuntiva, ante un reto, que no lo podemos subestimar”.

“Así como yo tengo la certeza, la seguridad de que una victoria como vamos a obtener el domingo levanta un partido lleno de energía y le manda un mensaje a nuestros adversarios y a toda la arquitectura política del país de que el PLD va a ganar de nuevo las elecciones”, agregó.

La asamblea, que estuvo moderada por Mery Kasse, miembro del Comité Central del PLD se realizó, en horas de la tarde, en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del partido morado, en Gazcue.

