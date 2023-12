Dirigentes municipales de Santiago renuncian al PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La partida de dos importantes líderes políticos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, municipio Santiago de Caballeros, encabeza la nueva ola de renuncias de dirigentes y militantes de esta organización en toda la provincia de Santiago.

Los renunciantes, quienes recientemente manifestaron su decisión, son José Alberto López y Carlos Ortiz, presidente y vicepresidente del Comité de Distrito Municipal de Jacagua del PLD, respectivamente.

Junto a ambos líderes, reconocidos por su extenso trabajo en la comunidad de Jacagua, se sumaron decenas de presidentes y dirigentes que han dado a conocer su intención de desvincularse con la organización morada.

“Partido que empuja a los que no se van”

En su carta de renuncia, José Alberto López resaltó que durante más de 33 años tuvo el honor de servir en el partido fundado por Juan Bosh, el cual ha sido parte fundamental de su vida.

“Mis raíces políticas están profundamente arraigadas en este partido (…) Sin embargo, hoy me veo en la necesidad de tomar una decisión que no ha sido fácil. Hoy en día, este partido se ha convertido en un lugar en el que parece que a quienes no se van, los empujan”, cuestionó.

De igual forma, agradeció el apoyo recibido durante su trayectoria en el partido, y expresó que seguiría colaborando “en la construcción de un mejor futuro para todos”.

“Juntos, enfrentaremos nuevos desafíos y continuaremos trabajando por el progreso y el bienestar de San Francisco de Jacagua y la República Dominicana”, concluyó.