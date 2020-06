Dirigentes FP en Nueva York contradicen última encuesta Gallup

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Connotados dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo (FP) en la ciudad de Nueva York contradijeron los resultados de la reciente encuesta de la Gallup que señala al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, con un 53.7% de la intención del voto dominicano, al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, con un 35.5% y al ex presidente Leonel Fernández con un 8.6%.

Para el coordinador general de la campaña de la FP en el estado de NY, Gregorio Morrobel, “todo luce que es una encuesta que no refleja la realidad, Fernández se encuentra ahora en un sólido segundo lugar y una encuesta hecha por una compañía tan honorable cae tan bajo en decir que Leonel tiene un 8% es algo que nadie lo vas aceptar”.

“Leonel es el único candidato que está creciendo en estos momentos y está concitando apoyo de todo el electorado”, precisó.

Mientras que para el politólogo y abogado, Pascual Ramírez, la teoría de la conspiración se pone en evidencia en la RD, con el asunto de las encuestas, solo que, en esta ocasión, esa conspiración se ha venido llevando a cabo contra el ex presidente Fernández, con el único objetivo de obstruir su ascenso al poder y dicha conspiración se ha venido dando entre el gobierno y el PRM.

“Solo que en esta ocasión luce que el PRM le ha dado un tumbe al gobierno en las encuestas y por eso es que el Palacio se siente tan adolorido. Sin embargo, esos números no reflejan de modo alguno lo que es el posicionamiento real de Leonel, quien se encuentra en un sólido segundo lugar”, sostuvo.

Francisco Robles, delegado ante la JCE en esta ciudad, manifestó “en esta encuesta hay un maquillaje y maridaje entre el PRM y PLD, con el interés de disminuir a Leonel Fernández, porque saben ciertamente que si llega a segundo lugar, que tiene todas las posibilidades, será el presidente”.

“No me explico por qué habiendo renuncias diarias del PLD hacia la FP, esas renuncias no se reflejan en esta encuesta, y eso es diario, no veo gente renunciando para irse al PLD, por lo tanto esta encuesta la encuentro como una componenda entre el PRM, PLD y el gobierno”, sentenció Robles.

