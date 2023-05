Dirigentes del PLD acusan al Gobierno de no hacer nada para evitar escasez de agu

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana acusó al Gobierno de la situación crítica que vive la población por la escasez de agua, debido a la falta de inversión en obras para preservar los recursos hídricos y al uso irracional de los reservorios de agua de las presas, para tapar errores en la administración de las plantas generadoras de electricidad.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Olgo Fernández, secretario de Obras Públicas y Alfonso Ureña, secretario de Medioambiente del partido morado, quienes manifestaron que el Gobierno también ha obviado esos espacios importantes de concertación y tomas de decisiones y se ha dedicado a seguir unos lineamientos que no tienen un sentido lógico, ni obedecen a criterios técnicos ni científicos.

“Las cuencas hidrográficas no están siendo atendidas; ya sabemos lo que está pasando con el Ministerio de Medio Ambiente; y ante un evidente problema de agua no hay una campaña de comunicación para crear la conciencia sobre el uso eficiente y racional del consumo de agua”, precisaron los dirigentes en una entrevista en el canal de Youtube PLD en línea.

La moderación de la entrevista de ambos dirigentes recayó en Francis Jorge, directora de la Escuela de Gobernanza Municipal, en la que aseguraron que el candidato presidencial, Abel Martínez, ha hecho hincapié en las soluciones que el gobierno debe considerar para resolver el problema de la escasez de agua en el país.

“Abel Martínez, nuestro próximo y seguro presidente, ha sido puntual, ha dado en la diana, ya que ha hecho hincapié en las soluciones en que el Estado dominicano debe de involucrarse para resolver el problema de falta de agua; señalando una serie de acciones para mitigar los efectos de la sequía”, manifestaron.

Indicaron que entre las acciones señaladas por Abel Martínez, que el gobierno debe seguir, se encuentran la limpieza de sedimento todos los embalses a nivel nacional; invertir los siete mil millones que gastan en publicidad en una buena campaña de uso racional del agua para tratar de cambiar percepción y lo hábitos de la gente de ese recurso natural; colocar sistemas de medición de consumo de agua por sectores para identificar las pérdidas; así como la perforación de pozos y construcción de reservorios en las comunidades que lo requieran.

“Con esos 7,800 millones de pesos que el gobierno ha gastado en publicidad hubiese resuelto el problema vital de la falta de agua: construyendo los 70 grandes reservorios que el gobierno del PLD les dejó diseñados e iniciados”, enfatizaron.

Olgo Fernández, exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), señaló que el gobierno del PLD dejó un plan hídrico diseñado por cuencas hidrográficas, que incluye varias obras presupuestadas para los próximos 20 años; tomando en consideración que la sequía en República Dominicana es cíclica.

En tal sentido, Fernández indicó que pese a que cada año, desde diciembre hasta Abril, se le presentan fuertes sequía, el gobierno no se ha planificado ni ha hecho las inversiones que tiene que hacer para enfrentar esa situación y poder tener respuesta para la sociedad, la agricultura, la ganadería y todo el espectro productivo nacional.

“Este gobierno no ha hecho nada para enfrentar la sequía. Lo primero es que no ha construido ninguna obra importante; a pesar de que nosotros dejamos una obra importante muy avanzada en Monte Grande, con un 58 % de ejecución; o sea, que es la falta de visión que tiene este gobierno para reconocer las cosas positivas del gobierno pasado y que ellos han tenido que continuarlo, pero que no han logrado terminarlo”, agregó.

Dijo que en las cuatro grandes cuencas que hay en el país, son en las que el Estado dominicano debe empeñarse en resolver los problemas fundamentales y no dedicarse a hacer promesas que no puede cumplir.

Consideró que una de las razones fundamentales por las cuales este gobierno ha caído en esta situación de sequía extrema es porque las aguas recolectadas en las nueve presas grandes y las 18 medianas y pequeñas del país, durante la temporada ciclónica, alrededor de 1,500 millones de metros cúbicos de agua, fueron utilizadas por el gobierno para compensar el déficit energético que tenía el país, debido a la administración inadecuada de Punta Catalina

De su lado, Alfonso Ureña recordó que durante los gobiernos del PLD se creó la Mesa de Agua, que este luego el actual gobierno llamó el Pacto por el agua; luego se conformó la Mesa del Cambio Climático, que fue una iniciativa del secretario general del PLD, en el Marco del Consejo Económico y Social, donde los sectores políticos, sociales y ambientalistas podían hablar y tomar decisiones sobre las políticas públicas que se deberían establecer tanto a corto mediano y largo plazo.

Advirtió que es necesario la adquisición de sistemas de alertas tempranas, para monitorear el clima y determinar la magnitud de las lluvias u otros fenómenos y que permitan tomar las medidas pertinentes en cada situación.

Dijo, también, que urge la limpieza de los embalses para aumentar su capacidad de acumulación de agua, como en el caso de la presa de Tavera que actualmente tiene un 35% menos de su capacidad porque está llena de sedimentos.

Finalmente, los dirigente peledeístas indicaron que Obras Públicas, Inapa, la Caasd y los ayuntamientos deben tener un plan continuo de limpieza de las vías públicas para manejar las escorrentías que pueden caer en cualquier momento y evitar inundaciones o la canalización de las aguas.

