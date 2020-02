Dirigentes de Coalición Democrática se juramentan en apoyo a candidatura de Luis Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Los principales dirigentes de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional (CDRN), se juramentaron durante un acto en El Bronx, en apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader, postulado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones del 17 de mayo.

Subrayaron que mantendrán la independencia como miembros dirigenciales de los partidos que forman ese conglomerado.

Además del PRM, la coalición está integrada por los partidos Humanista Dominicano (PDH), Frente Amplio, Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Dominicanos por el Cambio y Alianza por la Democracia (APD).

Los dirigentes juramentados por el coordinador general del sector externo en ultramar de Abinader, Juan Peña, fueron Wilma Tamayo, Marino Mejía, ambos cocoordinadores, Mary Woss, Movimiento de Artistas y Escritores por el Cambio, Fausto Echavarría, Partido Frente Amplio, Modesto Liranzo, Organización Luis Abinader (OLA), Sector Externo NY, Juan Peña, Organización Luis Abinader (OLA), Sector Externo USA.

También Jorgelaine Morel, Partido Frente Amplio, Neftalí Fuerte, Partido Revolucionario Moderno, Damarys Muñoz, Dominicanos por el Cambio, Javier Fuentes, Compromiso Social y electoral, Manuel Pérez, Partido Revolucionario Social Demócrata, Alejandro Rodríguez, Partido Revolucionario Moderno, doctor Miguel Hernández, Coalición Democrática y José Camilo del Partido Humanista Dominicano.

También se juramentaron los miembros de la Mesa de Trabajo de los equipos de la coalición, Jaime Morban, Ramón Penzo, Jacinto Núñez, Franklin Cuevas, Miguel Gil, Lucila Rutinel, Lorenzo Tatis y Miguel Espaillat

En nombre de la coalición, habló la cocoordinadora Tamayo, quien se explayó en explicaciones sobre el origen de la formación de esa entidad y sus objetivos.

“Somos una coalición de partidos políticos, ciudadanos, dirigentes, militantes y activistas de diversas organizaciones sociales y medios de comunicación preocupados por la institucionalidad democrática, y el rumbo económico y social que lleva el país debido a la excesiva concentración de poder en un grupo político llamado partido de la Liberacion Dominicana, con su dictador Danilo medina a la cabeza. Pero que sepa Danilo Medina y sus cómplices que los dominicanos desde el 2016 estamos unidos para recuperar lo que es nuestro”, dijo Tamayo.

“Que se sepa y como dice un proverbio africano Cuando el rebaño se une, muere de hambre el león y en este caso morirá todo el PLD. En la Coalición democrática, hemos creado un amplio frente socio político de cara a las elecciones de este año. No hay dudas de que los partidos aliados con nuestro candidato Luis Abinader llevaremos a Republica Dominicana por el rumbo del orden y la democracia”, señaló.

“República Dominicana vive bajo la dictadura Peledeísta y denuncio que estamos convencidos que el sabotaje a las elecciones del pasado domingo 16 de febrero fue un acto contra nuestra democracia orquestado por Danilo Medina y la Junta Central Electoral”, añadió Tamayo.

Dijo que el objetivo de la coalición es lograr una movilización social y política capaz de generar un Gobierno democrático y un nuevo modelo de desarrollo económico y social que garanticen mayor equidad, participación, justicia e integridad.

Recordó que el 23 de noviembre 2019, Abinader firmo un pacto con la Coalición Democrática y se comprometió a luchar junto al pueblo dominicano por el cambio que creará un país nuevo, que lo libere de la ambición egoísta, la injusticia, la inseguridad y la desigualdad.

“Seremos vigilantes de que estas propuestas se lleven a cabo, de lo contrario este grupo de hombres y mujeres seremos los más arduos críticos de cualquier intento de sabotear la construcción del país que necesitamos”, advirtió Tamayo.

“Todo es posible para quien sabe por qué lucha” y esta coalición de partidos, individuos, organizaciones y cada uno de los que hoy se encuentran aquí sabemos que estamos luchando por una República Dominicana democrática, justa y organizada. No vamos a permitir que un grupo de gavilleros, como dice Marino Zapete, nos arrebaten el futuro propio y de nuestros hijos.

Aquí estamos los mejores, los más convencidos, los más decididos, los que somos compañeros en este proyecto triunfador”, añadió.

“Hay momentos en los que las naciones se juegan su futuro, hoy llegó ese tiempo para nosotros.

Aquí en New York hay ejemplos de todo lo que el país puede ser: una sociedad que avanza, próspera, segura, creativa, en la que cada persona puede desarrollar su talento y construir su propio destino”, expresó.

Sostuvo que las elecciones se reducen a dos opciones, avanzar unidos o retroceder.

“Nuestra propuesta es ir hacia adelante, la propuesta es sumar, nuestra propuesta es construir esa República Dominicana que merecemos.

Por eso pido el voto de quienes quieren construir y no destruir, unir y no dividir, avanzar y no retroceder”, dijo.

