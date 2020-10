Dirigente sindical afirma Covid provocó la pérdida de miles de empleos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu, afirmó que la pandemia del coronavirus ha golpeado fuertemente a los trabajadores a un ritmo que 300,000 obreros han perdido su empleo en forma definitiva y 800,000 están suspendidos en las empresas formales.

Abreu expresó que al día de hoy hay “muy poca reactivación económica. Si la formalidad en la industria de la construcción ha caído a niveles mínimos, si el turismo, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, se mantiene en baja, eso no quiere decir que nos estamos recuperando, un fin de semana que la gente vaya a los hoteles eso no significa que el turismo se ha reactivado, para un hotelero reactivación es que su hotel opere toda la semana, eso no es negocio.

Consideró que hay que tener cuidado con lo que el presidente Luis Abinader acaba de decir de que los planes sociales quedan suspendidos, porque “muchos de esos trabajadores están sobreviviendo con esos programas de Fase, Para Ti, quédate en casa. Si le quita eso, podría causarse en el país algún tipo de problemas. Hay que tener cuidado”, advirtió el dirigente obrero al ser entrevistado en el programa televisivo “Propuesta de la noche”, por Digital 15.

En relación con el dinero que pone el Banco Central a disposición de los bancos comerciales, Abreu manifestó que el sector financiero para canaliza los presamos bajo el criterio de un banco,” y las vías y los requerimientos y las normas prudenciales que se ponen como condición no es fácil para las Pymes acceder a esos fondos…acceden los que los bancos tienen registrados como buenos clientes, pero el impacto que se ha sentido no es el esperado porque esa línea de crédito debió manejarse desde otro ángulo más dependiente directo del Estado y no de la banca privada”.

Al referirse a la situación socioeconómica de los trabajadores, el presidente del CNUS dijo que aquí existe adscrito al Ministerio de Trabajo el Consejo Consultivo del Trabajo, y “precisamente este viernes se está convocando una reunión con los que constituimos ese Consejo Consultivo que son el sector empresarial, el sindical y el sector gubernamental que preside el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps.

Explicó que esa reunión se hará por solicitud del sector laboral porque “nosotros queremos que se ponga en la agenda el tema de cómo dar respuesta a la situación de esos trabajadores, de lo que se refiere a la asistencia, de los planes para poder seguir pagando los salarios a esos trabajadores, para ver cómo mantenemos el fondo de salida que permita que la cobertura de salud a esos trabajadores se mantenga porque también favorece a la familia”.

Agregó eso permite que se mantenga el pago al sistema de pensiones porque implica la pensión de sobrevivencia, riesgos laborales y una serie de compromisos y aspectos en lo que se ha creado un vacío, lo referido también al trabajo a distancia, el trabajo virtual como eso se está extendiendo, sin una cantidad enorme hay trabajos que se están manejando, el Código de Trabajo no contempla el trabajo remoto y hay que manejar esas situaciones.

En lo referente a la regalía pascual, el dirigente sindical dijo que “estamos solicitado que se incorpore el tema regalía para que se quiete una dispensa para 250,000 trabajadores en fase 1 solo trabajaron una parte del año, que están afectados y se le complete su regalía”.