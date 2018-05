(VIDEO) Dirigente reformista lamenta Rafaela Alburquerque no asista Asamblea del PRSC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente reformista Tácito Perdomo, lamentó este domingo que la diputada reformista Rafaela Alburquerque (Lila) no asista a la Asamblea Nacional Ordinaria que celebra el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

“Es una decisión particular de ella no asistir, pero evidentemente que aquí estarán los votos, los delegados mucho más que suficiente para lograr hacer una asamblea por el libro, por el estatuto como debe ser no hay duda, es una lástima, ojalá viniera ella y otros más”, aseguró Perdomo.

Partido Reformista celebra su Asamblea Nacional Ordinaria dando así cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), y proceder a elegir a sus nuevas autoridades y donde ratificarán las tres resoluciones adoptadas el 29 de abril del 2018.

En tanto que el ex diputado reformista Luis Emilio Reyes Ozuna, dijo que la asamblea reformista tendrá los mismos resultados que la vez pasada y restó importancia a lo publicado por Lila Albuquerque de que no asistirá.

Relacionado