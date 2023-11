Dirigente PRM dice Abinader merece 4 años más por ser de los presidentes mejor valorados de AL

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El dirigente Olfran Portorreal , secretario de organización de la seccional de Long Island del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el presidente Luis Abinader merece que el país le otorgue 4 años más para continuar dirigiendo los destinos los dominicanos, por ser uno de los mandatarios mejor valorados en América Latina.

El también analista político al ser entrevistado por este reportero tras participar de una actividad política, instó a sus conciudadanos a desbordarse en las urnas en la próxima elección en el 2024 y decirle sí a Luis Abinader, por 4 años más.

«El presidente Luis Abinader viene realizando un excelente trabajo en favor del pueblo dominicano en la cual es notorio como se va desenvolviendo un Gobierno con transparencia, un Gobierno que se ha adecuado al sistema de la República Dominicana», dijo.

Y agrega, «imaginemos nosotros si en la República Dominicana con esta crisis mundial que está imperando la economía y nosotros no tuviéramos un presidente como Luis Abinader, que es un hombre de principio moral, un hombre que tiene conocimiento administrativo y financiero, la situación hubiese sido precaria en todo el país”, aseguró.

«Las encuestas lo dicen, el pueblo dominicano ha aprendido a elegir lo que es bueno y lo que es malo, vemos un presidente íntegramente con la comunidad, que trabaja sábados y domingos y por eso estamos claros porqué se merece 4 años más para que una reforma económica impere en la República Dominicana”, precisó Portorreal.

Recordó que «en febrero de este año 2023, nuestro presidente se encontraba entre los tres mandatarios de América Latina con mayor valoración por el buen desempeño, no lo digo yo, lo dijo la CID Gallup, donde solo Nayib Bukele, de El Salvador, (90 %) y Rodrigo Chaves, de Costa Rica, (74 %) lo aventajaban, en ese entonces Luis, tenía 65 % y ahora ronda los 80 %, entonces, ¿por qué no darle la oportunidad que siga haciéndolo bien como hasta ahora?”, se preguntó Olfran.

«Esa medición nos da pie a decir que ‘no se puede cambiar de caballo cuando se va a cruzar un rio’ , como decían nuestros ancestros, por eso reiteramos que tenemos que darle 4 años más a nuestro presidente, para no cambiarlo por otro que no se sabe porqué rumbo llevara al país, no miremos atrás dominicanos y sigamos por el buen camino y con buen caballo» , subrayó