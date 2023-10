Dirigente PRD dice dirigencia no lo llevará a la horca si él no quiere

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Felito Rodríguez, manifestó que durante la última reunión de la Comisión Política de la organización partidaria muchos dirigentes quedaron confundidos tras presentarse la lista de candidatos a nivel nacional.

Dijo que el partido tomó la decisión de escoger figuras desconocidas como candidatos, por encima de un grupo de dirigentes de renombre y, además, hizo cuestionar cuál es el procedimiento de la Alianza Opositora Rescate RD.

“El partido ha tomado esta decisión, la cual nosotros no hemos tenido institucionalmente ninguna oposición porque hemos respetado las decisiones institucionales del partido, pero tú no me puedes llevar a la horca a mí si yo no quiero”, manifestó.

Rodríguez emitió sus comentarios en el programa “Política Públicas”, que conduce junto a Vladimir Henríquez Pérez y Leonardo Suero, y es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El también ex regidor de Santo Domingo Este señaló que ahora los partidos de la Alianza Opositora llevarán candidatos a alcaldes únicos en su municipio, en lugar de ir unidos como se esperaba en un inicio.

“Ayer el Partido Revolucionario Dominicano escogió a la compañera Wanda Rosado como Candidata, el PLD ya proclamó a Luis Alberto y la Fuerza del Pueblo tengo entendido que proclamará a Julio Romero este fin de semana, entonces los tres partidos van solos en un municipio tan importante”, señaló.

Dijo que muchos dirigentes estaban esperando la decisión que tomaría la Comisión Política del PRD para tomar una decisión política, e incluso, algunos ya avisaron que se están reuniendo con sus equipos para anunciarse en los próximos días.

Por último, Rodríguez manifestó que en las organizaciones partidarias siempre es bueno consultar y realizar rotaciones porque eso es lo que fortalece los partidos políticos.