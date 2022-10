Dirigente PRD asegura incremento de delincuencia en SDN se debe a “dejadez” de la Alcaldía y el Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Luis Canela, sostuvo este lunes que hay muchos factores que inciden para que en Santo Domingo Norte se esté dando un incremento “desastroso” de la delincuencia en los últimos días, entre ellas la “dejadez” del Gobierno y la Alcaldía, así como las pocas políticas públicas que habría dirigidas hacia esa demarcación.

El aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Norte por el PRD consideró también que tiene que ver la poca iluminación en las calles de Santo Domingo Norte, municipio que a su juicio “da pena”.

“La dejadez de la Alcaldía que tiene una responsabilidad directa con los munícipes, porque es el gobierno local que debe estar más cerca de las comunidades y en vía de consecuencias tiene que establecer políticas públicas coordinadas con el Gobierno central para resolver estos males”, manifestó.

Canela fue entrevistado por los comunicadores Felito Rodríguez y José Padilla, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Todo lo que es la periferia de Santo Domingo Norte está intransitable, entonces lugares como Haras Nacionales y todo su entorno por ahí no puede transitar la policía, por ahí no puede transitar un carro, nada. Todos esos lugares que no han sido intervenidos por el gobierno y mucho menos por la Alcaldía son lugares de refugio para personas con alto índice de delincuencia”, expresó.

En otro orden, el dirigente político sostuvo que el PRM se encuentra mejor que en cualquier otro punto del territorio dominicano y a ese territorio se debería que esa organización partidaria permaneciera como partido mayoritario.

“Emulando a Peña Gómez pudiéramos decir que es el buque insignia del PRD. Independientemente de la situación interna que vivió el PRD se mantiene vivo, de pie, los perredistas están ahí”, expuso.

Dijo que hasta hace poco el PRD era un árbol seco, pero poco a poco ha ido echando sus ramas y dará sombra no solo al Santo Domingo Norte, sino a todo el país.

“Eso se debe en gran medida a que el Gobierno llegó con un sinnúmero de propuestas a la base de ese partido y más del 8’% de la gente que hizo posible ese supuesto cambio hoy está fuera del gobierno y ha decidido retornar a las filas originales del PRD”, sostuvo.

