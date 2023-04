Dirigente político José Estepan Mella se abre espacio en SDE gracias a su trabajo social

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Demócrata Dominicano (PDD), en Santo Domingo Este, José Manuel Estepan Mella, empieza a granjearse el cariño de los munícipes de Santo Domingo Este gracias al trabajo social que ha venido realizando en los últimos dos años.

Un comunicado de prensa establece que en los últimos 24 meses Estepan Mella se ha enfocado en realizar operativos sociales en distintos sectores de esa demarcación, donde ha beneficiado a las personas más necesitadas.

“Para mi lo más importante es hacer feliz a esas personas que necesitan de una mano amiga muchas veces para comprar una receta, para diligenciar una cita médica, la embarazada que necesita una canastilla porque casi va a dar a luz, el envejeciente que necesita su pastilla de la presión, en fin, esas labores son las que he venido haciendo en estos meses”, expresó Estepan Mella.

El dirigente político dijo que desde pequeño aprendió a hacer el bien a los más necesitados, porque era un gesto que veía en sus padres.

“Quizás la gente piense que hago esto porque estoy inmerso en actividades políticas, no, siempre yo he hecho obras sociales, lo que pasa que no tenían el alcance de estos programas que emprendo hoy, o sea, era algo más sencillo”, enfatizó Estepan Mella.

Esta acción del dirigente político ha sido valorada por decenas de munícipes, quienes destacan el desprendimiento que este exhibe en cada actividad que ejecuta.

La nota finaliza diciendo que Estepan Mella realiza operativos programados en los sectores que integran Santo Domingo Este, tarea que la coordina con todo su equipo político.

