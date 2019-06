Dirigente política asegura cuotas en los partidos políticos son una discriminación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La secretaria nacional de la juventud de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Katherine Rodríguez, aseguró que son discriminatorias las cuotas que los partidos políticos asignan a las mujeres y a la juventud.

“Es una discriminación, creo que a nadie se le debe obligar a que exista una cuota, que tú me tengas en un lugar por una cuota, si me vas a tener que sea por lo que yo soy, valgo y lo que puedo servir para ese puesto, no porque estén obligados a tenerme ahí porque un estatuto o reglamento lo determine”, consideró la dirigente de la FNP, en entrevista para El Nuevo Diario en la Noche, que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Rodríguez planteó que las mujeres necesitan espacios en un rango de igualdad y sin la necesidad de reglamentaciones que la hagan de forma obligatoria, al tiempo de indicar que las cuotas hacen que personas sin condiciones estén en puestos de principalía en las organizaciones.

Refiriéndose a los aprestos reeleccionistas, sostuvo que no se puede esperar mucho de alguien que se haya comido un tiburón podrido, tras señalar que con una repostulación del presidente Medina se caería en una especie de caos en todos los sentidos.

La dirigente de FNP reflexionó que “hablan de un supuesto crecimiento económico que no se ve, el pueblo dominicano cada día más pobre con una canasta familiar cada día más alta y todo cada día peor, resulta difícil seguir con la misma persona en el mismo puesto haciendo lo mismo”.

En otro sentido, dijo que existe una campaña de descredito montada en contra del turismo dominicano, por lo que entiende que las autoridades deben hacer una campaña a favor, y reconoció que los casos lamentables que se han presentado en el país pasan en todas partes.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 13:00

