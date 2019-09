Dirigente PLD dice designación de funcionarios como directores de campaña constituye retroceso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del ex presidente Leonel Fernández y sub secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Horton Espinal, dijo que la designación de funcionarios del Gobierno como coordinadores de campaña constituye un retroceso para el país.

“Vemos esa acción del Gobierno en designar todo el funcionariado en campaña política en violación a varias leyes constituye un retroceso y es una pena decirlo”, indicó el ex diputado por el Distrito Nacional en entrevista para Análisis y Síntesis que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Horton Espinal señaló que la designación de estos funcionarios es una franca violación a la Constitución de la República, la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 107-13 sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

El ex vice ministro de Interior y Policía sostuvo que cuando a Danilo Medina supuestamente le venció el poder, las encuestas le daban un 25% u 26% frente a un Leonel Fernández que rondaba el 60% y consideró que no fue vencido por el Estado, sino por la gestión que había realizado el ex presidente Fernández quien en las elecciones generales obtuvo un 57% de aprobación.A la

A pregunta de Gabriel Read, productor del espacio, el dirigente peledeísta recalcó que “no lo venció el Estado, en ese momento lo venció la popularidad de un líder político y la buena gestión del Gobierno del presidente Fernández”.

Horton Espinal calificó de extraño que hace un año el presidente Medina solicitara a seis precandidatos presidenciales de su corriente presentar renuncia como funcionarios y que hoy se hayan colocado como coordinadores varios funcionarios de primer termino, pertenecientes al mismo tren gubernamental.

El abogado se cuestionó “lo que hace ocho meses o diez meses el presidente no permitió para no contaminar su Gobierno y la imagen institucional del Estado dominicano, ¿qué ha cambiado en ocho meses?, se modificaron las leyes en la República Dominicana, se modificó la Constitución que lo prohibe”.

Anuncios

Relacionado