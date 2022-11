Dirigente PCR cree un exabrupto del presidente iniciar Foro Parlamentario Iberoamericano hablando de paz 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario nacional de Gestión Social del Partido Cívico Renovador (PCR), José Rafael Padilla, sostuvo este viernes que la delincuencia está haciendo “lo que le viene en gana” en República Dominicana, y la gente ya no se siente segura ni en su propia casa, por lo que consideró un exabrupto del presidente Luis Abinader haber dado inicio al XI Foro Parlamentario Iberoamericano 2022, hablando de que el Poder Ejecutivo está trabajando para garantizar la paz en el país.

“Es un exabrupto del presidente iniciar este foro con un término como este cuando él sabe que la paz ciudadana en este momento en la República Dominicana no está garantizada, ni la paz ciudadana, ni el Estado de bienestar porque hay una queja colectiva a nivel del país, aquí todo está ahora mismo en problemas serios”, manifestó.

Padilla emitió sus comentarios en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de mostrar consternación ante la noticia de que fue hallado el cuerpo sin vida del joven Jesús Cuevas, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 6 de octubre en esta ciudad, y ayer jueves su cadáver fue encontrado en un tanque de agua tapado con una funda negra.

“Aquí tú oyes un motorista e inmediatamente se apodera de ti un terror, no puedes salir a la calle, si tienes un teléfono prefieres dejarlo, tú que no tienes, no tienes la seguridad, estos casos, que no hechos aislados, yo entiendo que los organismos de inteligencia del Estado deben ponerse en marcha porque tantos hechos delictivos no pueden ser casuales”, expresó.

El dirigente político también cuestionó cómo en el país se han presentado reportes de los planes que se han iniciado para paliar la situación, y aún así la delincuencia siga tan desbordada con las medidas que se han ido tomando.

“Yo entiendo que entonces tiene que haber grupos interesados operando a favor de esta condición para hacer saltar tanto al propio ministro Chu como al propio jefe de la policía porque no tiene otra explicación”, agregó.

Relacionado