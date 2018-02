Dirigente de Orioles asegura que Machado puede ser más eficaz en el campo corto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El manager de los Orioles de Baltimore, Buck Showalter aseguró que el dominicano Manny Machado puede ser más eficaz en el shortstop.

Showalter, quien anunció que Manny Machado regresaría a su posición original del campo corto mientras que el torpedero Tim Beckham patrullará la antesala en 2018, no ve como una distracción los persistentes rumores de cambio que rodean a su superestrella. Machado está por arrancar la última temporada antes de convertirse en agente libre.

“Hablé con Manny. Creo que el muchacho está listo para tener un gran año para nosotros. Todas las estrellas se han alineado a la perfección”, destacó Showalter.

“Él sabe lo que está pasando. Al muchacho le irá bien en su carrera. Deseamos que siga con nosotros, pero si eso no sucede, lo entenderemos. Tuvimos, pienso yo, la nómina más alta que jamás hayamos tenido con los Orioles el año pasado. No ambiciono a jugadores o nóminas de otros equipos, estoy más interesado en la manera en que va jugar este año y lo que hará para nosotros. Lo mismo sucede con Jon [Schoop], Chris [Davis] y Zach [Britton] y todos esos muchachos. No lo veo como una distracción”.

Showalter, quien también estuvo como invitado en el programa Hot Stove de MLB Network el martes, dijo que se siente orgulloso de la preparación que ha tenido el club rumbo a los entrenamientos primaverales en los últimos años. La clave para los Orioles – quienes tuvieron marca de 15-8 en abril y terminaron la temporada en el sótano de la División Este de la Liga Americana – es tratar de mantener la consistencia.

Machado era un campocorto cuando fue seleccionado por los Orioles con el tercer turno del draft amateur del 2010, pero se mudó a la tercera base debido a la presencia de J.J. Hardy en esa posición.

“Sé lo importante que es Manny para nuestro club, y creo que [en el shortstop] es donde puede ser más eficaz para nosotros”, precisó Showalter. “Especialmente tras la salida de J.J. [Hardy]. No pretendo subestimar a nadie, pero sí fue importante. … Sé que J.J. tuvo que lidiar con las lesiones en su paso por aquí, pero enfrentamos varios retos cuando J.J. no estuvo disponible. Y creo que Manny es nuestra mejor opción. El muchacho está en toda la disposición de jugar el campo corto”.

