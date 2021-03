Dirigente del PRM y ex asistente ejecutivo en consulado desmiente le apagaron micrófono en misa a Peña Gómez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El dirigente de la seccional del PRM y ex asistente ejecutivo en el consulado, ingeniero Antonio Jáquez, desmintió que le apagaran el micrófono en la misa de celebración del natalicio del extinto doctor José Francisco Peña Gómez, oficiada el 6 de marzo en la iglesia Espíritu Santo en El Bronx que dirige el párroco dominicano Ricardo Fajardo.

Jáquez dijo que es una mentira vulgar de pseudo comunicadores la versión de que le impidieron la palabra en el oficio religioso porque no tomó el micrófono ni estaba programado a hablar en la misa.

La versión fue difundida la semana pasada en un noticiero de televisión.

“Asistí a ese evento que fue organizado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y yo en mi condición de dirigente fui invitado a participar en el, pero no tuve el privilegio de dirigirme al público, simplemente asistí como un invitado más de mi organización, y ahí no pasó nada y de hecho ya yo había presentado mi renuncia el viernes 4 de marzo y esa misa fue el sábado 6”, afirmó.

Negó que en ese oficio religioso para recordar a Peña Gómez, el consulado no tuvo nada que ver con eso, porque fue una actividad organizada por el PRM.

“Fue una vulgar mentira, propia de los pseudo comunicadores que abundan mucho aquí en Nueva York y que primero no investigan y dan informaciones en las redes y los medios sin antes ir a las fuentes y comprobarlas”, refirió Jáquez.

Por otro lado, el dirigente perremeísta dijo que su renuncia de Asistente Ejecutivo de su hermano, el Cónsul Eligio Jáquez no fue por pugnas internas ni porque se hayan desatado los disgustos en su partido, sino por haberse violado una resolución interna del Ministerio de Administración Pública que establece que dos hermanos no pueden ejercer en una misma institución del gobierno y enterado de eso “yo me acerqué a mi hermano y le plantee la necesidad de que yo me apartara del consulado y le presenté mi renuncia y así siguiera el buen desenvolvimiento de la institución y no desviar la atención de las funciones que está llamado realizar el consulado, que no son otras que prestar un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana en los estados de Connecticut, New Jersey, Pensilvania y New York.

Manifestó que tampoco es cierto que su renuncia se haya producido por los disgustos desatados en el PRM, sino porque se acató la resolución del ministerio de Administración Pública que prohíbe que familiares de primer y segundo grados trabajen en una misma institución.

Jáquez ofreció las declaraciones al programa “Informativo New York” de canal América, que producen Luis Cartagena y Rolando Robles explica una nota de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la seccional del PRM que dirige el periodista Erasmo Chalas Tejeda.