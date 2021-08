Dirigente del PLD Johnny Pujols denuncia deterioro en los servicios de salud pública

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jhonny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo este martes que no obstante los méritos alcanzados del Plan Nacional de Vacunación, existe un deterioro muy rápido en todos los servicios de salud que se les ofrecen a la ciudadanía.

Pujols puso como ejemplo el deterioro del Sistema de Emergencias 911, el desabastecimiento en el Programa de Alto Costo y la carencia de muchos medicamentos en las farmacias del Pueblo.

“Ha habido brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas en el país, fruto del descuido y la cancelación de muchos técnicos de Salud por ser peledeístas”, apuntó Pujols al ser entrevistado al programa El Sol de la Mañana.

El dirigente político también criticó la baja inversión pública del Gobierno, señalando que una gestión que se jacta de transparente no debería tener una disminución tan ínfima.

Asimismo, deploró la inflación más alta de la última década que ha tenido el país, y que no se justifica por la pandemia puesto que es una situación que afecta al mundo entero y estos no tienen esta devaluación tan considerable.

“Una inflación de dos dígitos que cuando usted la combina con un conjunto de factores como el desempleo y el aumento de la canasta básica contribuye al deterioro de la calidad de vida de los dominicanos”, explicó.

Por otro lado, Pujols entiende que en República Dominicana se sembró un discurso de odio, en el que ya no había adversarios políticos, sino enemigos, y eso se fue construyendo en los últimos dos años.

“Yo entiendo y no quisiera caer en ese discurso, porque eso ni siquiera le hace bien la democracia y porque los oportunistas, los incivilizados no están en un partido político cómo se ha querido decir, sino que están en todos los partidos políticos, es más, a veces no están en ninguno, son arribistas que cambian de bandera según cambian las circunstancias”, expresó.

