Dirigente del PLD en NY desiste de candidatura a diputada en ultramar para apoyar a Gonzalo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La activista comunitaria y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ana Vargas, desistió de sus aspiraciones a la diputación de ultramar, debido que “no están dadas las condiciones y prefiere seguir dedicando su tiempo al servicio de la comunidad dominicana en los diferentes condados de la ciudad y a la candidatura de Gonzalo Castillo”, informaron medios locales este martes.

Vargas, explicó en una nota de prensa que quiere dejar claro que el momento exige más calor a favor de los jóvenes y la comunidad, que está huérfana de un liderazgo de representación real y defensa de sus intereses.

Añade que se necesita de un liderazgo serio que enfrente los males que afectan a la diáspora, principalmente en el Alto Manhattan y El Bronx, donde proliferan últimamente la entrega de jeringuillas, bandolerismo y crece el narcotráfico, perjudicando a un gran segmento de la población ante la mirada cómplice y silente de quienes están llamados a resolver esos males.

“Yo soy boschista por convicción y peledeísta por tradición, nada ni nadie me hará cambiar mi postura, ni dejaré abandonados 26 años de servicio en el partido, realizando un trabajo constante, cosa que muchos en esta ciudad no valoran porque no entienden que la política es una ciencia y que se debe servir primero al pueblo antes de servirse de el, vistiéndose de seda para pasar suave” dijo la líder comunitaria.

Vargas enfatizó que su compromiso es recto y firme y seguirá apoyando a su partido y al presidente Danilo Medina por lo que redoblará sus esfuerzos para lograr la mayor cantidad de votos en favor de Gonzalo Castillo en Nueva York.

Recordó que ella se encuentra inmersa en una campaña de ayuda a su comunidad denunciando males que la aquejan y entiende que deben ser enfrentados con responsabilidad.

Anuncios

Relacionado