Dirigente de Suns pone el grito en el cielo con arbitraje del cuarto partido ante los Pelicans

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Los problemas mostrados por los Phoenix Suns daban lugar a hacer borrón y cuenta nueva después de la derrota en el cuarto partido a manos de los Pelicans. Sin embargo, Monty Williams no iba a dejar pasar el encuentro sin anotar un dato, en su opinión, tremendamente relevante. Este no era otro que el reparto de tiros libres entre ambos equipos, que reflejaba un 42-15 a favor de los Pelicans y que el técnico de los Suns utilizó como arma arrojadiza sobre el arbitraje. «Tómalo como quieras, pero una diferencia así en un partido tan físico es increíble» declaraba en rueda de prensa.

La cifra de tiros libres era aún más dispar en la primera parte, con un 17-2 para los locales. «Se supone que los entrenadores no tenemos que salir delante del micrófono con miedo a decir la verdad». Lo cierto es que New Orleans dio una sensación de intensidad mucho más alta que sus rivales, bastante menos duros de lo que es habitual. Pero para Monty esto no explica la abismal diferencia de silbatos. «No es que hayamos dejado de atacar el aro. Han sido superiores y se merecían la victoria, pero una diferencia así es difícil de tragar». A Williams le señalaron una técnica por sus protestas durante el partido.

Por su parte, Chris Paul terminaba el partido frustrado ante la debacle de los suyos. En cierto momento se dirigió al árbitro para preguntar si estaban jugando un partido de la antigua NBA o de la nueva. «Tengo la suerte de haber jugado en ambas así que tendremos que averiguar en cuál vamos a jugar». Este tipo de protestas seguramente acarren alguna multa, pero normalmente se utilizan para estabilizar el baremo de cara a próximos encuentros. Veremos qué ocurre el próximo jueves en el encuentro que desempatará el 2-2 que campa en la eliminatoria.

