Dirigente de Padres dice son “ridiculas” acusaciones de Dodgers a Tatis Jr.

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Jayce Tingler se pronunció por fin sobre las acusaciones que indican que el dominicano Fernando Tatis Jr. estaba viendo las señas del receptor de los Dodgers, Will Smith, durante el juego del sábado en Los Ángeles.

Y el dirigente de San Diego tuvo mucho que decir:

“Creo que hay muchos detectives por internet que les encanta ver cosas en cámara lenta”, empezó Tingler. “¿Vieron sus últimos 20 turnos? ¿Lo vieron en velocidad real?

“Honestamente, creo que es ridículo”.

Tatis impuso un récord como jugador visitante en el Dodger Stadium al empalmar cinco jonrones en un período de tres partidos durante el fin de semana. Hizo jugadas espectaculares y celebraciones épicas — un par de ellas tomadas del libro de Trevor Bauer.

Sin embargo, al día siguiente esas celebraciones fueron opacadas por un video del segundo cuadrangular de Tatis ante Bauer que publicó un aficionado, que demuestra cómo Tatis baja la cabeza supuestamente para ver la seña de Smith. Aunque en el video se ve el gesto de Tatis, es imposible detallar hacia dónde va su mirada.

La publicación salió a la luz luego de que la prensa hablara con los Padres el domingo. El equipo tuvo el lunes libre, dejando una brecha entre la publicación del video y los comentarios de Tingler.

“Es divertido ver las cosas en cámara lenta y decir ‘pasó esto’”, dijo Tingler. “Pero no es la realidad”.

Luego del video, Bauer publicó un tweet diciéndole al dominicano que le “preguntará amablemente a papá” si quería saber cuál era la seña. Tatis respondió rápidamente con una foto de él cargando a un bebé que tenía un montaje de la cara de Bauer, acompañado con el texto “tranquilo, hijo”.

Tanto Bauer como el dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, mencionaron que les parece irrespetuoso el intento de Tatis de robar la seña. Bauer publicó un video hablando al respecto:

“Eso es irrespetar a tu rival, mirar las señas y ese tipo de cosas. Cuando haces bat-flips y celebras con tus compañeros, está bien, en mi opinión”.

Pero Tingler afirma que Tatis ni siquiera estaba intentando ver la seña.

“Los muchachos pueden tener sus propias opiniones”, dijo Tingler. “Trevor ciertamente nunca ha sido tímido a la hora de expresar las suyas. Eso lo respeto. Sé que [Tatis] no estaba intentando ver ninguna seña. Él no hace eso. La gente opina y tiene el derecho de hacerlo. Sé que no lo estaba haciendo”.