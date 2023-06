Dirigente de los Nuggets reitera: «No hemos hecho nada todavía»

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Denver acaricia el primer campeonato NBA de su historia, pero no por ello quieren lanzar las campanas al vuelo. Tras ganar dos partidos en Miami se han puesto 3-1 arriba en las Finales y jugarán en la madrugada del lunes al martes en casa para certificar la consecución del anillo. Lo tienen en su mano; sin embargo, Michal Malone quiere que sus chicos se aíslen del ruido para poder completar el trabajo.

«Ha sido verdaderamente una victoria de equipo pero no estamos satisfechos. Vamos a casa. Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer y vamos a ir cuarto a cuarto. No hemos hecho nada todavía. Lo primero que le dije a mis jugadores (tras el encuentro) es que no lo vamos a celebrar. Ha sido una buena victoria, hemos hecho nuestro trabajo. Pero no vamos a celebrar como si hubiéramos hecho algo. Vamos a ir a casa y a apagar la televisión y la radio, no leer los periódicos y no escuchar a nadie que nos diga lo grandes que somos porque todavía no hemos hecho una maldita cosa», expresa el head coach de los Nuggets.

La realidad es que la historia está de lado de los de Colorado. Solo una vez en la historia se ha levantado un 3-1 en la batalla por el anillo, algo que consiguieron los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016 para derrotar a los Golden State Warriors. Además, Denver ha perdido un solo partido en casa en playoffs; eso sí, ante los Heat. Gran parte del trabajo está hecho y Malone tiene claro que es gracias a sus jugadores, quienes se mostraron realmente fuertes y unidos cuando Nikola Jokic tuvo que abandonar la cancha por problemas de faltas.

«Dieron un paso adelante. Habitualmente en la temporada regular, cuando Nikola salía las cosas eran un poco caóticas. Pero no puedo decir lo mismo ni de esta noche ni de estos playoffs. Los minutos sin Nikola han ido realmente bien», sentencia.

