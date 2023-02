Dirigente de los Nets le desea lo mejor a Kyrie Irving

La etapa de Kyrie Irving en Brooklyn ha terminado de forma abrupta. Tras mucha más polémica de la deseada en estos años, el talentoso base acabó pidiendo el traspaso y saliendo rápidamente en dirección a Dallas. Ese es el fin de una historia que parecía haberse encauzado en las últimas fechas, pero que ha concluido como muchos pensaban, con el adiós de Irving.

Acordado su adiós, quedaba por conocer las sensaciones al respecto del que era hasta ahora su entrenador, Jacque Vaughn. El head coach de Brooklyn no pronuncia palabra mala alguna; es más, le desea lo mejor.

«Mis interacciones con él siempre han sido positivas. Disfruté entrenándolo. Quiero que tenga éxito. Lo dejaré así de simple. Hemos tenido algunos altibajos, supongo, en el camino, pero también he visto a un joven capaz de anotar 60 puntos y que ha compartido momentos como traer sus hijos al vestuario. Además, le he visto crecer como individuo y ser mejor compañero del que conocí al llegar. Siempre miro lo bueno de las personas. Le quiero y quiero que triunfe. Ya no está con nosotros, pero aprecio el tiempo que hemos pasado», explica.

Si bien han hablado entre ellos tras la petición de traspaso, Vaughn deja claro que en ningún momento entraron en los motivos para su marcha y que simplemente conversaron de lo bien que les había ido juntos.

«Mi conversación con él se basó en la honestidad. Hablamos de cuándo nos conocimos, de cómo he intentado ser constante y un ejemplo para él. Ha habido momentos en los que simplemente hemos hablado de nuestras familia… También hemos tenido charlas sobre los compañeros de equipo y cómo es importante formar relaciones que sean significativas y verdaderas. Espero verlo dentro de unos años y que recuerde cómo lo traté a diario… He intentado ser un motivador constante para él y hacerle ver lo importante que es formar relaciones duraderas», finaliza.

