Dirigente de los Mets y Jason Vargas llegan a los golpes con un reportero

Podría tener consecuencias gravísimas éste incidente

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Mets de Nueva York habían comenzado la temporada cómo uno de los favoritos para llevarse el competido Este de la Liga Nacional tras las grandes adiciones que hicieron en la temporada baja, que en el papel, lucían cómo grandes alicientes para llevar a cabo una temporada memorable. Nada más lejos de lo que en realidad ha sucedido ésta campaña.

Sin embargo, parece ser que ser que la temporada de los Mets ha alcanzado un punto bastante bajo de su de por si, decepcionante temporada, ya que de acuerdo con Matt Ehalt de Yahoo Sports, el manager de los de Queens, Mickey Callaway habría tenido un desacuerdo con un reportero en las entrevistas post juego del encuentro del domingo ante los Cubs, el cuál perdieron 5-3.

Mickey Callaway told a reporter to leave the clubhouse, calling the reporter a motherfu**er multiple times.

“Don’t be a smartass, motherfu**er*,” Callaway said.

Jason Vargas, defending his manager, said “I’ll knock you the f**k out, bro.”

— Deesha Thosar (@DeeshaThosar) 23 de junio de 2019