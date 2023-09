Dirigente de Leones: “La pasión y el compromiso por el Escogido debe ser primordial”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la apertura de las prácticas de los Leones del Escogido, el dirigente Víctor Estévez motivó a sus jugadores a tener total identificación con la camiseta roja y con objetivo de la organización de conquistar su corona número 17.

“La pasión y el compromiso por el Escogido debe ser primordial. Por eso les dije que cada vez que tengamos el uniforme puesto debemos tener identidad con el Escogido y el propósito de ganar el campeonato”, dijo el nuevo timonel de los melenudos.

Estévez quedó impresionado con los jugadores que se dieron cita en la convocatoria del Escogido, entre ellos el zurdo Enny Romero, quien ha sido uno de los mejores lanzadores nativos de la Lidom en los últimos años.

“Sabemos el calibre de pitcher que él tiene y la experiencia en la liga. El hecho de que él se integre tan temprano habla mucho del compromiso que tiene con los Leones”, comentó.

Además de Romero, también sobresalieron los derechos Emmanuel Ramírez, Christopher Molina y Sauryn Lao, además de los jugadores de posición Wendell Rijo (IF), Sandber Pimentel (1B), Jimmy Paredes (OF), Freuddy Batista (C) y Héctor Rodríguez (OF). Lao y Rodríguez fueron seleccionados en el pasado Draft de Novatos 2023.

“Me llamó mucho la atención la pasión que tienen todos los jugadores. El tener aquí a peloteros jóvenes con talento rodeados de veteranos como Jimmy que dan el ejemplo de compromiso es algo bien importante”, expuso Estévez.

“El coaching staff está igual de comprometido. El mensaje que se les ha dado a los peloteros es el mismo mensaje que todos tenemos”, agregó.

Franmil Reyes se integrará pronto

Jaylon Pimentel, el Director de Operaciones de los Leones, además de manifestar su alegría por el desenvolvimiento de la apertura de prácticas del club señaló algunas de las próximas integraciones de los capitalinos, resaltando el nombre del jardinero Franmil Reyes.

“Esta semana esperamos por Franmil Reyes, Gerson Bautista, Rhiner Cruz y otros que pronto recibirán autorización para unirse a nosotros. Franmil vendrá dispuesto para accionar de inmediato”, indicó Pimentel.

Jaylon también destacó que el novato Héctor Rodríguez tiene permiso de los Rojos de Cincinnati para participar este mismo año y que la mayoría de los refuerzos del Escogido se unirán al equipo entre el 8 y el 10 de octubre.

Asimismo, explicó que también se espera pronto la integración de Junior Lake, uno de los principales jugadores del Escogido adquiridos en la nueva agencia libre.