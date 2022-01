Dirigente de la FP Javier Ubiera dice el gobierno “ha sido irresponsable con el manejo del COVID”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El miembro de la Dirección Central y Delegado Suplente ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo (FP), Javier Ubiera, dijo este viernes que el gobierno dominicano ha sido “irresponsable e inobservante” al no tomar las medidas preventivas ante el avance de la variante ómicron en el país.

“A pesar de ver como avanzaba en el plano internacional esta variante que es de muy alto contagio, el gobierno no tomó ninguna medida sanitarias preventivas, más bien colaboró con la propagación al propiciar fiestas o conciertos por todo el país durante las celebraciones de fin de año, y mantenerse inobservante ante el avance de la pandemia, y al momento de hoy no ha realizado una sola acción o medida ante la situación sanitaria que cada día se agrava más”, dijo Ubiera en el programa Informativo AM.

Luis Abinader dijo recientemente que era imposible volver al confinamiento, a lo que Ubiera dijo que nadie le ha pedido al presidente volver al confinamiento, “sí que el gobierno ejerza su facultad reguladora y tome las medidas y acciones correctas de control sanitario para evitar la propagación del virus, como controlar y evitar las aglomeraciones, abaratar los costos de las pruebas en los laboratorios privados, habilitar más centros públicos para pruebas, y cambiar el plan de vacunación, en especial la parte de comunicación, ya que es muy bajo el porcentaje de personas que asiste a vacunarse”.

“El gobierno debe de abrir más centros de vacunación, las aglomeraciones en los mismos son muy altas, y el que allí llega sin COVID puede salir con él, no se debe poner lo económico por encima de la salud del país, lo económico es importante, hay que mantener la apertura y seguir haciendo esfuerzos para que se consolide, pero a la par se deben aplicar las medidas sanitarias adecuadas”, dijo el dirigente político.

