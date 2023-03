Dirigente de la FP asegura se desconoce en qué Alcaldía de SDE invierte presupuesto participativo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a regidor de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, Emilio Duval, aseguró que, a casi tres años de la presente gestión, se desconoce en qué se invierte el presupuesto participativo de ese municipio porque sus barrios estarían abandonados.

Sostuvo que en gestiones pasadas se podía andar por los barrios del municipio y ver por doquier letreros que advertían sobre la construcción de aceras, contenes y desagües, sin embargo, en la presente gestión no se ve eso.

“Me pregunto dónde están los regidores porque si aquí aprobamos un presupuesto y usted es la parte administrativa que lo va a ejecutar, yo tengo que darle seguimiento como regidor, dónde se está invirtiendo ese presupuesto que se aprobó el consejo, yo no he visto un regidor en la calle, no fiscalizan y entonces se hacen cómplices, aunque no quieran”, expresó.

El dirigente político fue entrevistado por los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez y Felito Rodríguez, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aseguró que es el único aspirante de la demarcación con propuestas porque no quiere pasar como un político más, y de llegar a ser regidor uno de sus objetivos principales será velar por el fiel cumplimiento del presupuesto participativo municipal.

También, sostuvo en la entrevista que Santo Domingo Este está arropado por algo más que basura, ya que habría otras situaciones muy penosas que se estarían dando en ese municipio por culpa de una gestión “pésima”.

“Es muy penoso ver niños jugando en una esquina con un aro de bicicleta y pegado a palo de luz, donde están las canchas móviles, ha desaparecido, en gestiones anteriores, han desaparecido; en gestiones anteriores había canchas móviles en cada barrio por ahí; dónde están los programas educativos”, cuestionó.

Duval afirmó que los miembros de la Fuerza del Pueblo actualmente se encuentran trabajando arduamente para fortalecer el partido y poder llevar candidaturas propias en todos los municipios y provincias del país.

“En todas las alcaldías va a haber representantes de la Fuerza del Pueblo porque hay muchos candidatos buenos, con una visión de servicio y eso es lo que el pueblo necesita y tenemos propuestas”, agregó.

