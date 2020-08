Dirigente de 76ers espera contar con Joel Embiid sin limitaciones ante Boston

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Joel Embiid ha tenido un final de seeding games bastante accidentado. Para empezar se torció el tobillo izquierdo en el partido disputado el 9 de agosto frente a Portland Trail Blazers. Por suerte, dicho percance careció de gravedad y a los pocos días pudo reaparecer frente a Toronto Raptors. Poco duró la alegría, ahora era un golpe en su mano derecha el que hacía torcer el gesto a los Philadelphia 76ers.

Tal y como ocurrió con la primera lesión, la dolencia sufrida en la muñeca derecha no ha pasado de molestias a causa del choque con un jugador rival. Las pruebas realizadas han descartado cualquier problema de importancia y contra Houston Rockets pudo jugar 23 minutos para firmar 14 puntos. La cuestión es: ¿impedirán estos dos pequeños problemas físicos que veamos al mejor Embiid en primera ronda de playoffs frente a Boston Celtics? Brett Brown cree que no.

El entrenador de Philadelphia 76ers ha hablado con los medios para dejar claro que en su cabeza está el contar con su estrella a pleno rendimiento. Pese a entender que habrá que estar atento a su evolución tras los percances mencionados, no espera que eso evite que juegue tal y como lo haría en cualquier otro momento. “No tengo preocupación respecto a que esto vaya a limitarlo contra Boston Celtics. No me preocupa que vaya a minimizar su efectividad”, explica.

Haber visto al center con sus minutos limitados en los últimos partidos ante Raptors y Rockets no da pista alguna. Al igual que han hecho otros muchos equipos, en los Sixers han optado por regular los esfuerzos de sus mejores hombres de cara a llegar en perfectas condiciones al comienzo de la postemporada, un momento en el que Brown asegura que algunos chicos como Matisse Thybulle verán aumentada su participación en el equipo. “Con los fantásticos aleros que tienen los Celtics, él asumirá un papel enorme”, anuncia.