Dirigente comunitario Luis Inchausty aclara no realizará actividad en enero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Movimiento Unidad Social Comunitario (MUSC), que preside Luis Inchausty desmintió este lunes los rumores de que realizará una actividad en enero y mucho menos una juramentación masiva como salió publicado en algunas redes sociales.

El comunitario y dirigente político de las bases, explicó que junto a su equipo está realizando trabajos en beneficios de la sociedad y de los compañeros que no han recibido apoyo de ninguno de los gobiernos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“En la actualidad Luis Inchausty, en compañía de un equipo de hombre y mujeres está realizando un trabajo con el objetivo de revivir el ideal y el pensamiento político del fundador del partido de Gobierno, el profesor Juan Bosch, que en la actualidad no las tienen ni el ex presidente Leonel Fernández y ni con el presidente actual mandatario Danilo Medina”, resalta un documento de prensa.

Refiere que el MUSC tiene como objetivo principal salir en auxilio de los más necesitados y olvidados para fortalecer el régimen democrático de la nación y reactivar la estructura partidaria del PLD que no están del lado de Fernández ni con Medina y el que no está quiere estar, pero no hay cumplimientos, debido a que no tienen estructura partidaria.

En ese sentido manifiesta que preside el filántropo Luis Inchausty, el Movimiento Unidad Social Comunitario realiza encuentros con todos los sectores, tanto empresariales como sociales buscando orientar la sociedad para evitar que la actual situación económica que enfrenta hoy e país, los lleve a tomar rumbos que destruyan la estabilidad y la seguridad de la nación y todas las fuerzas vivas.

