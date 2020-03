Dirigente comunitario de Bonao denuncia abusos en ventas de insumos para coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Villa Liberación, Bonao.- El dirigente comunitario, Gregorio Leon Ceballos “Billy”, denunció este domingo los abusos que se cometen en las ventas de los insumos para el coronavirus.

Leon Ceballos, afirmó que las mascarillas, guantes y gel para las manos han sido aumentados en farmacias, centros de cosméticos y tiendas en más de un 100%, dificultando que los pobladores de limitadas posibilidades económicas puedan adquirirlos para protegerse.

Dijo, que ante la situación descrita el Defensor del Pueblo, y las autoridades gubernamentales no hacen ningún esfuerzo por frenar la especulación que imponen los dueños y administradores de los referidos negocios.

Estimó, que el gobierno y las autoridades del Ministerio de Salud de Publica deben de suministrar todos estos insumos a la población para que puedan protegerse, y evitar que la pandemia se siga expandiendo.

Observó, que el gobierno ha tomado buenas medidas, pero no ha tomado en cuenta la pobreza reinante en el país para asumir dichas disposiciones.

“Una familia pobre no puede sostenerse con una pequeña ración alimentaria por el tiempo declarado en cuarentena, y la forma irregular de entregar esas raciones, no es la más aconsejable, ya que se están entregando en grupos que sobrepasan las 100 personas, y esto no es aconsejable “, sostuvo.

Instó a las autoridades a entregar insumos para el Coronavirus y raciones alimentarias de manera directa en los hogares habitados por familias para que la población pueda recibirlos de manera real.

