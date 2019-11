Dirigente acusa a Fiquito Vásquez de orquestar conflicto en el PRD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Rafael “Rafelito” Linares acusó al dirigente de esa organización política, Rafael “Fiquito” Vásquez de orquestar una trama para impedir su acceso a la asamblea de dirigentes lo que provocó que varias personas resultaron heridas, incluyendo su madre y miembros de la seguridad del partido.

El incidente ocurrió durante la asamblea en la que se decidió proclamar a Gonzalo Castillo como candidato presidencial para el año 2020, y según un reporte preliminar al menos seis personas resultaron heridas.

Linares explicó que el secretario de Organización de ese partido instruyó a que se le impidiera el acceso a la actividad, lo que provocó que quienes le acompañaban protestaran, siendo agredidos por parciales de Fiquito Vásquez.

“Tanto que te he defendido @MiguelVargasM y mira como tu secretario de Organización mandó a agredir a mi madre Mayra Guerrero donde se me quiso impedir la entrada dirigida por el cuñado de tu malogrado Fiquito, me conocerán desde hoy, malagradecidos, los enfrentaré a todos juntos” colgó el dirigente perredeísta en su cuenta de twitter.

Afirma que Guerrero fue agredida en su mano izquierda por parciales de Vásquez y que agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir a los fines de traer orden en el lugar.

Las causas del conflicto entre los asistentes, que habría producido seis heridos y que, de acuerdo a reportes, provocó también destrucción de cristales, sillas, puertas y otros utensilios, supuestamente se debio a que Rafelito Linares y Amín Rafael Vásquez, aspiran a diputados por la circunscripción número tres del Distrito Nacional por el PRD, lo que motivó al padre de este último orquestar el impedimento de la entrada del primero a la asamblea, a fin de que su hijo sea ovacionado.

Linares anunció su formal renuncia como precandidato a diputado, pero aclaró que permanecerá como miembro del PRD.

Hasta el momento el partido que dirigiera José Francisco Peña Gómez no ha explicado el conflicto en detalles, al tiempo que se limita a resaltar que el evento se desarrolló de manera exitosa, aprobándose todas las resoluciones que estaban establecidas.

