Directores trabajan en creación de un plan para solucionar condiciones de privados de libertad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos y el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales de la República Dominicana, Roberto Hernández Brito, hicieron un intercambio de ideas y opiniones a los fines de producir un plan de acción para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo para las situaciones presentadas en el informe de las Condiciones de Detención y de Prisión 2022, elaborado la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Valentín expresó que el tema de hacinamiento que sufren las cárceles dominicanas, no es responsabilidad de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, de igual forma explicó que el tema de la criminalidad no radica en imponer prisión preventiva, existiendo centros carcelarios que son mega proyectos parados y cuando el Juez de Ejecución de la Pena le impone una medida, ustedes se preguntan dónde lo llevamos, para cuál centro irán. Sin embargo, no tienen espacios, tampoco camas y quien debe de proveer eso es el Estado.

La Oficina Nacional de Defensa Pública está consciente de todo esto que sucede, de la responsabilidad que tiene la Dirección de Prisiones y la labor que realizan en relación a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Nuestro equipo de trabajo está siempre a la disposición de contribuir, ustedes pueden contar con la Defensa Pública.

Fases para mejorar las situaciones dentro de los recintos carcelarios

El director de Prisiones al término de la reunión expresó, incluir tres fases para mejorar las situaciones dentro de los recintos carcelarios, como son; Colocar fechas para agilizar las soluciones de respuestas a los privados de libertad, la conformación de un equipo de trabajo de ambas instituciones, para realizar un seguimiento mensual y establecer compromisos para el trabajo que se realizará en las áreas de planificación legal y áreas médicas.

Rodolfo Valentín Santos agradeció a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de la República Dominicana, por el trabajo de su director en buscar el respecto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas privadas de libertad y sugirió una próxima reunión donde este presentes los demás operadores del sistema que inciden en los privados de libertad como son, el Ministerio Público, jueces de la ejecución de la pena, CONANI, CONAPE, representantes del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación para tener un plan operativo anual con el objetivo de disminuir las deficiencias que enfrentan las cárceles.

Al tiempo que agregó que se debe trabajar temas importantes como son la prisión preventiva, indultos, medidas de seguridad dentro de las prisiones y los adultos mayores. El Ministerio de Salud Pública es quien debe de dar respuesta a las patologías psiquiátricas y psicológicas que padecen los privados de libertad en los centros penitenciarios.

Este encuentro producirá un plan de acción tendente en búsqueda de soluciones al Informe de las Condiciones de Detención y de Prisión 2022, elaborado por la Oficina Nacional de Defensa Pública.

