Directores técnicos y deportivos valoran Torneo Nacional de Clubes Sub-18

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El novedoso Torneo Nacional de Clubes de la Federación Dominicana de Fútbol que inició con la categoría Sub-18 en este 2021, pero que es un proyecto deportivo que comprende otras edades tanto en masculino como en femenino, ha acaparado la atención de propios y extraños en la República Dominicana.

La competición ha contado con la participación de 37 equipos de todo el país y ha mostrado un buen nivel a pesar de estar dando sus primeros pasos en la historia del fútbol nacional.

El torneo tuvo una fase de clasificación y actualmente está cerrando la fase de liguillas, en dos regiones, Norte y Sur. Comprendida por 18 conjuntos, nueve en cada zona y donde a falta de dos fechas para conseguir los semifinalistas de cada región, la contienda ha sido muy reñida.

Varios entrenadores y hasta un director deportivo que están en contienda analizaron y compartieron sus opiniones sobre la creación de esta competición para complementar la formación de los jóvenes futbolistas dominicanos, el nivel competitivo, las experiencias que pueden adquirir los clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y todos los miembros de ese entorno y las reflexiones para contribuir con la realización y el sostenimiento de este tipo de torneos.

Engelberth “Chispa” Briceño – DT Atlántico FC: “Pienso que este tipo de torneos es fundamental para el desarrollo del fútbol dominicano, en estas categorías previas a la etapa profesional, es una manera de fortalecer las selecciones nacionales y los clubes. Es un acierto porque el jugador se va acostumbrando a vivir los escenarios de competencia e ir sumando experiencia”.

“Ha sido bastante competitivo, un buen nivel técnico y táctico, es un indicativo de que se está trabajando de buena manera en esta categoría formativa y nos ha llevado a los entrenadores a realizar un trabajo con toda la seriedad y el profesionalismo, y los muchachos se han contagiado de esa competitividad”, expresó Briceño sobre el nivel mostrado en la contienda.

“El fútbol se va profesionalizando cada día en la República Dominicana y es muy importante para todos los que formamos parte, pues nos vemos beneficiados porque vamos viviendo esos escenarios de competencia y todo eso es crecimiento. Ojalá que pronto se haga también en otras edades como Sub-16, además el femenino, de esa manera sin dudas dentro de unos años el fútbol será el principal deporte de este país”.

“Todo ha estado dentro de los parámetros hasta ahora, la organización ha estado bien, los equipos han sido muy responsables. Aunque me hubiese gustado que las semifinales hubiesen sido los cuatro del Norte contra los cuatro del Sur, le habría dado un poquito más de adrenalina, pero todo ha estado muy bien y estoy agradecido por esta oportunidad de dirigir a este grupo Sub-18 y feliz porque estoy en una etapa de crecimiento y todo esto me ha ayudado a llevar un día a día”, finalizó el exmediocampista y campeón con Atlántico en la LDF 2017.

Otro de los que compartió su valoración fue el profesor Mariano Tejada, DT Atlético Pantoja, “República Dominicana ha dado un paso muy importante al realizar este torneo Sub-18, donde hay una buena cantidad de jóvenes que están practicando el fútbol y con proyección al profesionalismo. Esta plataforma creada por la Federación Dominicana de Fútbol es un aporte al fútbol base y al desarrollo, y entendemos que debería hacerse en otras categorías también para que el jugador llegue mejor preparado al profesional. Hay que felicitar a la federación y a los clubes porque han mostrado buena organización”.

El estratega que tiene experiencia con el primer equipo de los guerreros en la LDF, valoró la dificultad de la competencia, así como también la enseñanza que va dejando la misma.

“El nivel de los equipos que he visto es competitivo, he notado las ganas de los jugadores de atender las instrucciones y correcciones de los profes, me ha gustado mucho la competencia y así lo refleja la tabla ajustada que tenemos. El aprendizaje siempre es importante y será de gran ayuda, y el torneo permite que los chicos puedan percatarse de los detalles del juego y aprender las formas en las que puede afrontar los partidos”.

“Motivar a los chicos a que se encaminen a los estudios y que su formación no solo sea en base al fútbol, sino que también puedan cultivarse educativamente y sobre todo con valores”, cerró diciendo Tejada como un aporte más a la formación de los jóvenes futbolistas.

Por su parte, Damián Rosario, director deportivo de Real Deportivo de Santiago de los Caballeros también aportó que “creo que es una iniciativa excelente para fomentar nuestro fútbol, he notado un nivel competitivo muy bueno, donde hemos podido enriquecer nuestro aprendizaje y también hemos podido evidenciar que se debe mejorar la organización y nuestros refuerzos (En el caso de su equipo). Pero en líneas generales es un muy buen torneo, creo que el llamado es a cumplir con el reglamento y jugar limpio sin romper los parámetros que exige la Fedofútbol en pro de nuestras categorías de desarrollo”.

Pedro Núñez, DT de Nacional FC, único conjunto en clasificarse hasta ahora a las semifinales por la Región Sur, también dio su punto de vista sobre el torneo.

“Creo que puede aportar muchísimo, no todo, pero muchísimo, sobre todo la competitividad y más en esta etapa en la que el chico está acabando la fase formativa. Es importante que antes de pasar a la etapa competitiva el jugador pueda tener esta experiencia y ojalá se pueda extender a categorías más abajo”.

“He visto un altísimo nivel tanto colectivo como individual, jugadores con gran talento, he hablado con otros compañeros entrenadores y coincidimos es eso. Hay mucha ilusión con lo que hemos visto y esperamos pronto ver a muchos de esos jóvenes en selección nacional”.

El joven estratega con formación en España reconoce que la experiencia adquirida no ha sido solo dentro del campo de juego.

“El aprendizaje ha sido mucho en organización, logística, experiencia para gestionar, para los jugadores es una oportunidad muy grande para ser vistos ya que están por llegar al profesionalismo, para los entrenadores sirve para continuar creciendo, para ver nuestro trabajo en el campo, ha sido de gran provecho esta plataforma”.

“Podemos sacar muchas cosas positivas, detalles para mejorar de cara a una venidera competición Sub-18, rescatar que todos hemos querido aportar en pro del crecimiento, reconocer que se ha mostrado seriedad, puntualidad, organización, con la logística, el apoyo médico y ojalá todo esto pueda empezar a funcionar como ligas regionales en cada pueblo y que aparezcan más competiciones porque los chicos lo que más necesitan es jugar y foguearse”, concluyó Núñez.

