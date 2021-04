Directora Orientación y Psicología Minerd resalta importancia profesionales de la conducta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEIBA.- La directora de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación (Minerd), Francisca De la Cruz dijo este lunes que los psicólogos y orientadores juegan un papel importante para que los estudiantes vuelvan a la normalidad, en este regreso a las aulas iniciado este mes de abril.

Al ser entrevistada en el programa Consecuencias, que dirige el periodista Faustino Reyes Díaz, en la emisora Acción 104.1 Fm, De la Cruz, sostuvo que en este regreso a las aulas, la dirección de orientación y psicología, está acompañando a los profesionales de estas áreas, para identificar los niños que presentan alguna situación para poder recibir los aprendizajes de calidad.

Manifestó que es necesario que los niños vuelvan a la normalidad. “Ustedes quizás no conocen emocionalmente como esta pandemia está afectando a nuestros niños, no sabemos cuáles niños en la casa están siendo abusados, los padres que no están preparados para ser maestros, y un sinnúmero de cosas que pueden llevar a los niños a tener secuelas difíciles después”, indicó De la Cruz.

Agregó que desde la dirección de orientación y psicología, al inicio de su gestión, fue elaborado un censo de necesidades de la diferentes regionales, priorizando aquellas regionales que están más retiradas, por lo cual, decidió iniciar por esta Regional 18, donde esta semana estará apoyando a todos los distritos educativos, para conocer las necesidades a nivel de psicología, entre otros aspectos.

“Venimos a que juntos podamos construir respuestas positivas acorde a las necesidades de cada uno de los distritos, estamos aquí con mucha humildad, con mucho amor, con mucho deseo de hacer las cosas bien, y con mucho deseo de convertir a la Regional 18 de educación, en la excelencia, de demostrar que si se puede con la unión de todas las autoridades educativas”, dijo De la Cruz.

Por otro lado, ante una pregunta sobre si el regreso a las aulas obedeció a presiones de algunos sectores de este país, expresó que “fue algo que se estudió, se valorizó y se tomaron las decisiones en conjunto, entre el Minerd y Salud Pública, y se determinó en cuáles centros educativos y en cuáles municipios se podía comenzar, sin que los niños estuvieran en riesgos de contagios”.