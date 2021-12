Directora del TCRD y ex jueza del TC resalta labor a favor de diáspora dominicana durante conferencia virtual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La directora del Centro de Estudios Constitucionales TCRD y ex jueza del Tribunal Constitucional (TC), doctora María Elena Vásquez Taveras resaltó la labor de esa instancia en defensa de los derechos de la diáspora radicada en cualquier país del mundo, añadiendo que es la primera vez a diferencia de las anteriores que la constitución vigente se refiere a los criollos en ultramar.

En una conferencia virtual anoche con el tema “Los Derechos Fundamentales en la Constitución y la Diáspora Dominicana en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, convocada por el Instituto del Dominicano y Dominicanas en el Exterior (INDEX) de Nueva York dirigido por el ingeniero Jhon Sánchez, la jueza hizo un extenso desglose de los artículos en la Carta Magna que amparan a los dominicanos fuera de su territorio, respondiendo preguntas de numerosos participantes conectados a través de Zoom.

La doctora Vásquez quien estuvo por 9 años y 10 meses en el estrado del TC, dijo que la primera mención está en el artículo 18.6 de la Carta Magna que se refiere al derecho a la dominicanidad de los hijos de padres dominicanos nacidos en el exterior que son dominicanos por derecho.

Es hija del actual ministro de interior y policía, Jesús Vásquez Martínez.

“Nunca antes el TC se había referido de manera explícita a la diáspora dominicana. La constitución actual tiene una diferencia esencial en relación a la diáspora dominicana, es la primera que hace mención de los dominicanos residentes en el exterior a los que se refiere en tres oportunidades a esa importantísima población”, añadió.

“Esa mención es un reconocimiento a esa población de dominicanos ausentes, otra mención relevante se produce en el párrafo del mismo artículo 18 de la constitución y se refiere a las obligaciones del estado dominicano de adoptar políticas públicas que favorezcan los lazos culturales de la diáspora dominicana con la República Dominicana señalando que los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos con la nación dominicana de sus nacionales en el exterior con la meta esencial de lograr mayor integración”, añadió.

Dijo que una tercera mención se encuentra en el artículo 81.3 de la constitución que se refiere a los diputados electos en representación de la comunidad dominicana en el exterior.

“Ya la legislación electoral de 1997 permitía el voto de la diáspora para elegir al presidente y vicepresidente de la república y con la reforma de 2010 se dio un paso gigantesco en relación a la participación política de los dominicanos del exterior, que no solo les permite a sus representantes sino que además puedan ser elegidos”, señaló.

La doctora Vásquez sostuvo que no hay dudas de que esa constitución empodera a los dominicanos en el exterior al permitirle participación en las políticas públicas de la República Dominicana.

Explicó que la ley que permitiría la elección la participación en la toma de decisiones aún no se ha aprobado. “Es una tarea pendiente y en su momento deberán presentarse opiniones a favor para que sean incorporados”.

Se refirió a grandes rasgos de los derechos fundamentales de la diáspora.

Dijo que en materia penal los dominicanos extraditados por crímenes a los Estados Unidos no pueden ser condenados a la pena de muerte, pero en los casos en que son arrestados por delitos en territorio norteamericano, se les deben aplicar las leyes locales, por lo que la República Dominicana no tiene jurisdicción citando a presos con cadena perpetua.

“Lo que si puede hacer República Dominicana es proveerles ayuda legal y abogados que pudieran necesitar, pero si el ilícito penal fue cometido en Estados Unidos, la ley aplicable es la de ese territorio”, precisó.

También se refirió a la eliminación de impuestos a la diáspora por parte del TC.

En relación a las denuncias del doctor Yomare Polanco sobre violación a derechos civiles de los votantes en la circunscripción #1 en las elecciones del exterior 2020, en manos del TC que todavía no ha evacuado una sentencia, respondió que lamenta la tardanza.

“La constitución establece que para el TC tomar una decisión, se necesitan que estén de acuerdo 9 de los 13 jueces. Esto por un lado complica a veces la toma de una decisión porque si 9 magistrados no logran ponerse de acuerdo, se tarde más de lo que se pueda entender como razonable”, explicó.

“No obstante, a pesar de las críticas, en mi caso particular soy partidaria de que se mantenga esa mayoría calificada y aunque cuando entré el TC no estuve de acuerdo, las, experiencias me permitieron establecer que esa mayoría es necesaria dada la trascendencia de las decisiones que pueden cambiar normas en toda la vida política y general de los dominicanos”, añadió.

“Yo lamento que no hayan tenido respuesta en ese caso en particular, pero el TC ha tenido una vasta jurisprudencia no solo para los dominicanos que están en el país, sino también para los de la diáspora”, indicó la doctora Vásquez.

Al concluir la conferencia, Sánchez dijo que agradecía la participación de los conectados en nombre del INDEX y calificó de brillante la ponencia de Vásquez.

Además de Sánchez y este reportero, participaron en la conferencia entre otros, el equipo del INDEX en Nueva York, el ministro consejero en la embajada dominicana en Jamaica, Jairo T. Guerra, César Mella, director de asuntos sociales del INDEX, el mercadologo Elías Barrera Corporán, encargado de relaciones públicas del consulado, Ramón Nicasio, la doctora Francia Vargas, quien gestionó la conferencia, Yalis Soto, Germán Ramírez, dirigente del PRSC, Dolores Moquete, Marisol Calderón, Emma Roa, Rolando Machado, Ramón Andújar, Ángel Doñé, Daniel Shepard, y Shadie Tineo, entre muchos otros.

La conferencia se inició a las8:00 de la noche (hora de Nueva York).

